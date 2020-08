Hurtigruten skjerper smitterutiner

Hurtigruten har besluttet å teste alle som jobber om bord på rederiets internasjonale ruter. Utenlandske ansatte må vente 10 dager før de får mønstre på ekspedisjonsskipene.

Hurtigrutens konsernsjef Daniel Skjeldam Stian Lysberg Solum

Thomas Olsen Journalist

Kari Mette Hole

2. aug. 2020 18:43 Sist oppdatert nå nettopp

Alle utenlandske ansatte må nå i 10 dagers karantene før de får være en del av besetningen om bord i Hurtigrutens ekspedisjonsskip, opplyser konsernsjef i Hurtigruten, Daniel Skjeldam til Aftenposten.

– Dette er en særdeles alvorlig situasjon for alle som er berørt. Jeg er, på vegne av selskapet og meg selv, oppriktig lei for situasjonen. Det er vår øverste prioritet å håndtere det som har skjedd. Mange jobber døgnet rundt for å ta vare på gjester og ansatte og jobbe tett med FHI og Tromsø kommune for å bidra til å begrense smitte.

Det er nå bekreftet at 36 medlemmer av mannskapet og 4 passasjerer er smittet av korona etter to seilaser med Hurtigrutens MS Roald Amundsen siste halvdel av juli.

Skjeldam sier de har en hypotese om at viruset har kommet fra en av de internasjonale besetningsmedlemmene.

– Vi har forholdt oss til alle internasjonale regler. Utenlandske ansatte er testet to ganger før avreise fra hjemlandet, med flere dagers mellomrom, før de kommer til oss.

Fakta Dette er saken 17. juli startet Hurtigruten opp med turer fra Tromsø til Svalbard med hybridskipet MS Roald Amundsen. Det skal ha vært 209 passasjer på den første seilasen fra 17.–24. juli.

I forrige uke viste det seg at en av disse passasjerene i ettertid testet positivt på koronasmitte. Hurtigruten skal ha blitt informert om dette onsdag 29. juli.

Da var Roald Amundsen ute på et nytt seilas til Svalbard, med 177 passasjerer om bord. Seilasene hadde samme besetning, men forskjellige passasjerer.

36 av 160 besetningsmedlemmer på dette cruiset er nå bekreftet koronasmittet. I tillegg er fire passasjerer bekreftet smittet.

I tillegg er fire besetningsmedlemmer innlagt på sykehus i Tromsø med påvist koronasmitte

Skipet ligger nå ved kai i Tromsø uten gjester om bord. Vis mer

Ekspedisjonsskipet Roald Amundsen ligger nå til kai i Tromsø. Rune Stoltz Bertinussen

Forsterker internt regelverk

Uavhengig av det som har skjedd, har Hurtigruten besluttet å forsterke sitt interne regelverk, opplyser konsernsjefen. De krever nå ti dager karantene uten symptomer før de tillater noen å mønstre på sine ekspedisjonsskip.

– Når ble dette innført?

– Det siste besetningsmedlemmet som mønstret på Roald Amundsen var 24. juli. Karantene ble innført etter dette på alle skip for alle våre internasjonalt ansatte, sier Skjeldam.

Han presiserer at karanteneregelen ble besluttet før situasjonen som har oppstått på Roald Amundsen-skipet, men den var ikke gjeldende under de to seilasene.

Hurtigruten opplyser at de skal klare å opprettholde karantene uten at det får følger for rederiets seilingsplan.

– Det er normalt at ansatte går av og på skip. Av forsiktighetsgrunner tester vi nå alle ansatte på våre internasjonale cruise, sier Hurtigruten-sjefen.

Hurtigruten-sjefen Daniel Skjeldam vet ikke hvordan smitten fikk spre seg om bord på Roald Amundsen. STIAN LYSBERG SOLUM

Boforholdene om bord

Passasjerer som Aftenposten har snakket med, har beskrevet strenge smitteverntiltak mellom de ansatte og gjestene om bord.

Blant annet har det vært feberscanning ved inngang til restaurantene og nøye håndvaskregler. Buffeten har vært stengt og erstattet med bordservering i henhold til koronabestemmelsene.

Etter at buffetforbudet ble opphevet endret de til at gjestene selv kunne hente tildekket mat i disken, men fortsatte å holde buffeten stengt, opplyser konsernsjefen.

Nå er 36 besetningsmedlemmer på Roald Amundsen bekreftet smittet av koronaviruset. Skjeldam sier han er svært lei seg for det som har skjedd, og at han som øverste leder tar fullt ansvar for situasjonen.

– Hva har gått galt blant de ansatte?

– Vi har ennå ikke detaljert kjennskap til hva som har skjedd. Måten vår crewbesetning bor på er et løpende tema hos oss. Vi har forholdt oss til alle nasjonale og internasjonale regler, og lagt til en god del på toppen av det for å ha et godt regime om bord, sier Skjeldam.

Han forteller at besetningen på ekspedisjonsskipene bor på enkeltlugarer og dobbeltlugarer, med maksimalt to personer som deler samme lugar. Besetningen jobber i skift, og det er meningen at de som deler lugar ikke oppholder seg der samtidig.

– Det er romslige forhold. På Roald Amundsen har vi en fordeling der omtrent halvparten har enkeltlugar og halvparten dobbeltlugar, og det er veldig bra i internasjonal sammenheng. Vi har fokus på å ha flinke besetningsmedlemmer og da må vi tilby gode forhold ombord.

Han forteller at alle crewmedlemmer automatisk sendes i isolasjon ved det minste tegn på symptomer på sykdom.

– Alle crewmedlemmer trenes før de går ombord på både symptomer, smittevern og på våre hygienetiltak om bord. Det er et omfattende treningsprogram som ble utviklet gjennom koronatiden for forsikre at denne typen ting ikke skal skje. Hadde vi visst at det var covid-19 om bord, ville vi aldri sluppet gjestene i land i Tromsø. Men vi hadde ingen mistanke om det da de gikk i land.

Fikk ikke varselet fra FHI

Lørdag ble det kjent at FHI rådet Hurtigruten allerede onsdag, to dager før passasjerene på den andre seilasen gikk i land, om å varsle alle passasjerer. Dette rådet ble ikke fulgt. Lørdag kveld sa Skjeldam til TV2 at rådet fra FHI aldri nådde ham.

– Hva skjedde med henvendelsen fra FHI?

– Vi bestrider ikke at de har sagt det, men det har ikke vært en del av beslutningsgrunnlaget i de avgjørelsene vi har tatt. Derfor må vi kvalitetssikre rutinene våre på dette området og finne ut hva som har gått galt, sier Skjeldam til Aftenposten.

– Hva gjør dere fremover nå?

– Vi har hundre prosent fokus på å håndtere situasjonen og de gjestene som er i karantene i Tromsø og få gitt informasjon til øvrige gjester, og ta vare på besetningsmedlemmene våre. Det som er viktig for oss nå, er å bidra så godt som mulig til FHI og kommunen i forhold til smittesporing.