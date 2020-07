Følg direkte: Regjeringens pressekonferanse om koronasituasjonen klokken 12

Fredag klokken 12 holder regjeringen pressekonferanse om pandemien. Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H), helsedirektør Bjørn Guldvog og avdelingsdirektør Line Vold i FHI deltar.

Koronasmitten er på vei oppover igjen i store deler av Europa.

Torsdag kveld kom meldingen om at reiserådet for Belgia endres fra grønt til rødt fra og med lørdag 1. august. Det betyr at alle som kommer fra landet til Norge må ti dager i karantene.

Belgia ligger langt over nivået på 20 smittetilfeller pr. 100.000 innbyggere som kreves for å bli fritatt for karantenekrav ved innreise til Norge. Landet har ifølge Worldometer det høyeste antallet koronadøde i forhold til folketallet, med 85 døde av pr. 100.000 innbyggere.

Deretter følger Storbritannia med 68 og Spania med 61. For Norge er tallet 5 døde pr. 100.000.

Land rundt grensen for smittede

Tsjekkia ligger klart over grensen for smittetilfeller, men overlege Siri Helene Hauge ved Folkehelseinstituttet (FHI) sa torsdag til Aftenposten at det ikke dermed er sikkert at landet blid «rødt» med krav om karantene i Norge.

Det er «helhetsvurderingen» som teller, ifølge Hauge. Også Østerrike ligger helt på grensen for antall smittetilfeller.

Krav til å bli «grønt» land

Regjeringen har satt en rekke krav for at personer kommer fra land i EU-, EØS- og Schengen området skal slippe karantene ved innreise til Norge. To av dem er:

Landet må ha færre enn 20 bekreftede smittetilfeller pr. 100.000 innbyggere de siste to ukene (vurdert på landnivå) og i

I gjennomsnitt må mindre enn 5 prosent av prøvene de siste to ukene være positive

I tillegg gjør norske myndigheter en helhetsvurdering av landene, basert på trender i smittetallene og annen relevant informasjon.

