Bryggebranner på Fosen slukket – to brygger nedbrent

To brygger og tilhørende bygg på Uthaug i Ørland kommune brant ned tirsdag ettermiddag. Det var lenge eksplosjonsfare, og en nærliggende fabrikk ble evakuert.

To bryggehus på Fosen brant ned tirsdag. Tre andre ble reddet. Astrid Løken

28. juli 2020 14:14 Sist oppdatert nå nettopp

– Det er meldt om kontroll på brannen nå, men vil drives etterslukking og kontroll fremover, sier underbrannmester Espen Singstad ved 110-sentralen i Trøndelag til NTB klokken 15.10.

To brygger er helt tapt, men brannvesenet har berget de andre tre.

Nødetatene fikk melding om brann i en sjøbod på en av bryggene omkring klokken 13.30 tirsdag. Det var propan- og argongassflasker i sjøbodene og det var lenge eksplosjonsfare, som førte til at politiet etablerte en sikkerhetssone rundt brannen på 100 meter, med varsel om at den kunne bli utvidet til 300 meter. Det ble hørt flere smell i området, trolig fra eksploderende gassflasker.

En fabrikk i nærheten valgte å evakuere sine ansatte på grunn av eksplosjonsfaren, og både politi og brannvesen mobiliserte store ressurser. Forsvaret stilte opp med militærpoliti fra Ørland flystasjon for å dirigere trafikken og et skip fra Sjøforsvaret og brannbil fra flystasjonen for å bistå med slukking.

Det var imidlertid ingen personskader i forbindelse med brannen.

Brannen spredte seg til kaien utenfor bryggehuset. Astrid Løken

