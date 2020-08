Rekordnedbør i juli. Kjøligste julimåned på 50 år på Østlandet.

Østlandet hadde den kjøligste julimåneden på 50 år, sier forsker Jostein Mamen ved Meteorologisk institutt.

Mange stupetårn sto tomme på Østlandet i juli. Christian Breidlid

Oppsummeringen av været i juli 2020 er nå klar og bekrefter det folk har opplevd på kroppen på land og i vann:

Juli måned med fellesferien var kjølig i Sør-Norge. Østlandet hadde faktisk den kjøligste julimåneden på 50 år. I både Rogaland og Innlandet ble det satt to fylkeskulderekorder. Nord-Norge var derimot litt varmere enn normalt.

Månedens høyeste temperatur ble bare 27,4 grader. Den ble registrert 20. juli på i Pasvik i Finnmark. Dette er den laveste verdien for månedens høyeste temperatur i juli siden 1951.

Laveste minimumstemperatur var -7,2 grader og ble målt ved Sognefjellhytta (Lom, Innlandet, 1413 moh.) den 4. juli. Dette er ny fylkeskulderekord for Innlandet.

2. juli ble det satt fylkeskulderekord på Gullingen skisenter (Suldal, Rogaland) med 2,0 grader.

Sol og bading også på Østlandet i juli selv om temperaturen lå 1,5–2,5 grader under normalen. Dette bildet er fra Bekkelagsbadet på Nedre Bekkelaget lørdag. Christian Breidlid

Kalde luftmasser

Jostein Mamen peker på to interessante trekk ved juliværet:

– Østlandet hadde den kjøligste juli siden 1970. Og man må 69 år tilbake for å finne en lavere verdi på månedens høyeste temperatur i juli, sier han.

– Hva er årsaken?

– Det henger sammen med hvordan høy- og lavtrykkene har beveget seg og lagt seg i sommer. I juni hadde vi varme luftmasser og i juli kjølige luftmasser, sier Mamen.

Månedstemperaturen for hele landet lå 0,6 grader under normalen. Relativt kaldest var det på Østlandet og i fjellet i Sør-Norge med avvik på 1,5–2,5 grader under normalen.

Relativt varmest var det i Nord-Norge med avvik på 1–2 grader over normalen.

Jan Kolstad (midten) har vært medlem på golfbanen på Bogstad siden 1979. - Det finnes ikke dårlig vær, bare dårlige klær, sier han før han og kompisene Ove Laland (t.h.) og Asbjørn Ramnefjell begynner dagens match i regnværet søndag. - Jeg sa til kona mi at det kanskje blir siste gang i år, det har vært så dårlig vær i sommer. Asbjørn Ramnefjell (t.v.) bryter inn og sier: - Neida, vi spiller til det kommer snø. Christian Breidlid

Blant de våteste julimånedene siden 1900

Månedsnedbøren var 140 prosent av normalen. Måneden er blant de seks våteste som er registrert helt tilbake til 1900. 1988 er våtest med 175 prosent av normalen.

Relativt våtest var det i Rogaland og Agder med 250 til over 300 prosent av normalen. Mest nedbør på ett døgn kom i Basura (Etne, Vestland) med 88,3 mm 6. juli.

Relativt tørrest var det i Nordland, der enkelte stasjoner fikk omkring 50 prosent av den normale nedbøren.

Bård og Ann Kristin-Eggen setter opp foreltet til campingvognen i lett regnvær søndag. - Vi kom tidlig fordi vi trodde det skulle være fullt, men det er jo nesten ingen her. Det er meldt bedre vær i morgen, forhåpentligvis stemmer det. Christian Breidlid

Varmerekordene på Svalbard har også overrasket mange:

På Svalbard lufthavn ble det målt 21,7 grader som maksimumstemperatur, og gjennomsnittet ble på 9,8 grader, nesten 4 grader over normalen.

Tromsøværingen Kjetil Fedreheim dro på kano-tur med Silje Granøyen Fedreheim og deres to døtre Hedda (7) og Ingrid (5) søndag. - Det er i hvertfall ikke kaldt, sier Fedreheim til Aftenposten, og legger smilende til: - Oppe i nord må man alltid ha på ull under regnjakken. Christian Breidlid

Kontrasten mellom juli og juni var merkbar over hele landet. Juni endte 3,2 grader over normaltemperaturen og ble dermed den nest varmeste noensinne. Bare i 1953 har vi hatt en varmere juni i Norge.

Både Østlandet og Midt-Norge registrerte den varmeste juni noensinne med henholdsvis 3,7 og 4,9 grader over normaltemperaturen for måneden.

Det ble satt varmerekorder over hele landet, og meteorologene registrerte hele elleve tropedager (makstemperatur over 30 grader) og åtte tropenetter (temperaturen aldri går under 20 grader).

