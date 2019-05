Vaskeri fant menneskefot i vaskemaskinen

Vaskeriet mottar vask fra blant annet sykehus og helseinstitusjoner, og det ble umiddelbart sendt ut en melding til de ulike institusjonene med det noe spesielle spørsmålet om noen manglet en fot, skriver VG.

Responsen uteble helt til St. Olavs hospital videresendte meldingen til Norges Tekniske og Naturvitenskapelige Universitet (NTNU).

– Vi skjønte det måtte dreie seg om vår fot, sier instituttleder Torstein Baade Rø ved Institutt for klinisk og molekylær medisin.

Foten er en balsamert fot fra et menneske som har donert sin kropp til undervisning. Den er delvis gjennomskåret for å kunne brukes til undervisningsformål.

Baade Bø vil nå sende en beklagelse til de ansatte på vaskeriet.

Han kaller hendelsen for en rutinesvikt og forklarer at menneskedelene oppbevares i laken som skiftes ut jevnlig og sendes til vask. Ved et uhell har altså foten fulgt med.

Politiet bekrefter overfor avisen at de har fått beskjed om funnet, men ikke har avdekket at det har skjedd noe straffbart. Ledelsen i Nor-Tekstil ønsker ikke å kommentere saken ettersom det dreier seg om et kundeforhold.