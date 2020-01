Vinteren blir stadig kortere i Norge: Varmerekord i januar med 19,0 grader på Sunndalsøra

Er du i eller rundt Åndalsnes ellers Sunndalsøra? Da vil gjerne at du sender dine «sommerbilder» til tips@aftenposten.no

– Når det er så sterk fønvind som nå, blir det spennende å se om vi kan komme enda høyere eller om dette var maks, sier vakthavende meteorolog Martin Granerød ved Meteorologisk institutt til NTB.

Nå har det blitt hele 19,0 grader på Sunndalsøra 🌡️ Det er den høyeste temperaturen vi har målt i januar i Norge 👀 Når vi 20 grader i dag? #MøreogRomsdal — Meteorologene (@Meteorologene) January 2, 2020

Privat (gjengitt med tillatelse)

Rekorden som først ble slått med 18,6 grader på Åndalsnes torsdag, har stått siden 1989. Da ble det i januar målt 17,9 grader i Tafjord på Sunnmøre.

– Det er som en fin sommerdag i Nord-Norge, sier Granerød.

– De kan ta på seg shortsen nå i morgentimene, så får vi se hvor lenge temperaturen er så høy.

I Rauma kommune kastet ordfører Yvonne Wold (SV) seg i vannet. Friskt i vannet, men varmere i luften, var hennes oppsummering. Hun tror at folk i kommunen gleder seg over det fine været.

– Men vi er en kommune for friluftsliv og mange går toppturer. De må være forsktig, fordi det er varslet stor snøskredfare i fjellet, sier hun.

Varmt også i Trøndelag

De rekordmilde luftmassene fortsetter også å prege Trøndelag. Torsdag morgen ble det satt ny varmerekord for januar i Trondheim, skriver Adrressa.no.

Mellom klokken 06 og 07 viste gradestokken ved målestasjonen Trondheim – Voll 10,2 grader. Det er den høyeste temperaturen som er målt på Voll i januar siden målestasjonen ble etablert i 1923.

Den tidligere rekorden var på 10,1 grader fra 31. januar 1950.

Forsker: En klar klimatrend

Også i fjor vinter og året var det varmt på Nordvestlandet, med varmerekorder flere steder.

Betyr det at vi ser en klima-trend, mer enn bare naturlige vær-variasjoner?

– Ja, sier klimaforsker Reidun Gangstø Skaland ved Meteorologisk institutt.

– Det er blitt varmere og det blir stadig varmere. Vinteren blir kortere. Det er en tydelig trend i Norge. I gjennomsnitt er antall dager med grader under null redusert med over en halv måned. Men det er stor variasjon, og flere steder er antall dager med minusgrader redusert med mer enn en hel måned, sammenlignet med forrige normalperiode fra 1960–1990. Klimaendringene gjør at denne trenden vil fortsette, sier Reidun Gangstø Skaland.

I tillegg til færre dager med skiføre betyr milde vintre med regn økt rasfare:

– Mange steder vil skiftet mellom mildt og kaldt vær føre til større snøskredfare og økt risiko for jord- og sørperas, sier klimaforskeren.

Varmt flere steder

Hos tidligere rekordholder Tafjord er det målt 17,7 grader torsdag morgen.

– De stedene har ofte høye temperaturer. Det er en fønvindeffekt som gjør at luften varmes opp når den kommer ned igjen fra fjellet, sier Granerød.

Han forteller at de tidligere varmerekordene er satt mot slutten av januar.

– Det har også vært andre år der vi har opp mot 16–17 grader i disse områdene, men det er første gang vi måler over 18 grader på denne tiden. Det er absolutt en rekord å ta med seg videre, mener Granerød.

Ifølge meteorologen vil «sommerdagen» vedvare så lenge vinden varer.

– Den kommer til å gi seg noe utover dagen. Det betyr nok at temperaturen også vil gå sakte, men sikkert, nedover. Men det vil absolutt bli en mild og varm dag i dette området.

Tror det blir mildvær til slutten av mars

For mange nordmenn har vinteren så langt vært mild og våt. Skal vi tro klimaforskerne, er det mye som tyder på at dette vil fortsette også fremover.

– Både langtidsvarselet, vanlig værvarsel og sesongvarselet peker i den retningen. Slik det ser ut akkurat i dag, ligger det an til å bli en mild vinter frem til slutten av mars, sier klimaforsker Erik Kolstad ved Norce og Bjerknessenteret for klimaforskning ved UiB til NRK.

Han peker på global oppvarming som en årsak til at vintrene blir mildere i Norge.