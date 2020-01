Mannen ble funnet ved noen klescointainere i bakgården til Frelsesarmeen onsdag morgen. Han fikk livreddende førstehjelp på stedet før han ble brakt til Ullevål sykehus med luftambulanse, ifølge Smaalenenes Avis.

– Det var en ansatt hos oss som fant ham i 9-tiden og ringte alarmsentralen. Slik det så ut for meg da jeg kom til stedet kort tid etter, hadde han ligget der en stund, sier administrasjonssekretær Jorunn Myklebust for Frelsesarmeen i Askim til NTB.

Hun kjenner mannens identitet og anslår at han er mellom 35 og 40 år gammel.

Politiet bekreftet senere onsdag overfor VG at mannen var erklært død på sykehuset og at de ikke har noen indikasjoner på at det lå noe kriminelt bak dødsfallet.