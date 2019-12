– Det skyldes en signalfeil mellom Lillestrøm og Kløfta. Det er vanskelig å si når feilen blir rettet. Det kan være slik at når de først finner feilen, så vil det ta kort tid å rette den, sier pressevakt Britt-Johanne Wang i Bane Nor til NTB like før klokken 9.

#Trafikkmelding #Gardermobanen: Det er forsinkelser og innstillinger pga. signalfeil mellom Lillestrøm og Oslo Lufthavn. Vi jobber med å rette feilen, men vet ikke hvor lang tid det vil ta. Ny oppdatering kl. 09.30 #BaneNOR https://t.co/ssd7DE7yHu — Bane NOR (@BaneNORSF) December 18, 2019

Flytoget som går mellom Drammen og Gardermoen, går som vanlig, fordi de har muligheten til å dirigere trafikken annerledes, opplyser Wang.

Regiontoget mellom Oslo og Trondheim er også berørt av signalfeilen.