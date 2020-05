Dette er regjeringens nye reiseråd

Mange lurer på hvordan sommerferien blir i år. Fredag ettermiddag holdt regjeringen pressekonferanse for å gi føringer for hva nordmenn og norsk reiseliv kan vente seg de neste månedene.

Fortsatt er budskapet fra statsminister Erna Solberg at folk bør feriere i Norge. Utenriksdepartementet fraråder fortsatt utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendige og dette gjelder frem til 20. august.

Men de åpner for at det kan bli unntak for nordiske land og andre naboland:

Innen 15. juni skal det avklares om det blir unntak for reiser innen Norden.

Innen 20. juli vil regjeringen ta stilling til om folk får reise på fritidsreiser til «enkelte andre nærliggende europeiske land». Med nærliggende nevnte Solberg blant annet Tyskland.

Turister fra fastlandet kan få reise til Svalbard fra 1. juni.

Det er ingen restriksjoner på reiser innenlands i Norge.

– Jeg vil anbefale folk å planlegge for norgesferie i sommer, sa statsminister Erna Solberg.

Ferie med bestemor

Hun sa også at familier kan reise sammen med besteforeldre dersom de ikke har en «klart forhøyet risiko».

Personer med «lett forhøyet risiko» kan i utgangspunktet reise som andre. Men de må være ekstra oppmerksomme på smitteverntiltakene.

– Det betyr for eksempel at mange besteforeldre kan feriere sammen med barn og barnebarn, selv om de er i gruppen med lett forhøyet risiko, ifølge regjeringen.

De som har høyere risiko for å bli syke, må gjøre en individuell vurdering av om de bør reise.

Vil ha felles løsning i Norge

I Danmark har det vært en diskusjon om Sverige kommer i en særstilling fordi de har flere koronadødsfall enn nabolandene og fordi de har ikke har satt i verk samme strenge tiltak som Norge og Danmark.

På spørsmål om det kan bli aktuelt å gjøre unntak for Sverige dersom det blir mulig å reise i Norden, svarte Solberg følgende:

– Vi mener at det ville være fint om vi kunne åpne alle fem landene samtidig. Det er det vi jobber for. Hvis smittesituasjonen endrer seg betydelig i noen av landene, må vi gjøre en ny vurdering.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide sa at det fortsatt er vanskelig å reise rundt i Europa på grunn av karanteneregler, smitteverntiltak og svært få flyavganger. Neste uke vil det gå ni fly fra Spania til Norge for å bringe hjem nordmenn.

– Utenriksdepartementet opprettholder derfor gjeldende reiseråd som fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Reiserådet vil gjelde til 20. august, men kan bli justert, sa Søreide, og pekte på at de vurderer reiserådene for Norden innen 15. juni og andre naboland innen 20. juli.

Også innreiseforbudet gjelder til 20. august, men det kan altså bli unntak for naboland før det. Karantene gjelder også frem til 20. august.