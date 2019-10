Politiet: Død person funnet i vannet i Bærum

Denne saken oppdateres.

Politiet skriver på Twitter at de jobber på stedet for å identifisere personen, og at de så langt ikke vet noe om foranledningen til hendelsen.

Det er en voksen kvinne som er funnet død.

Operasjonsleder i Oslo politidistrikt, Line Skott, opplyser at de jobber med å finne identiteten til den avdøde kvinnen.

– Vi vet ikke veldig mye mer enn at det ble funnet en kvinne som ble erklært død etter få minutter. Høyst sannsynlig har hun ikke ligget i vannet veldig lenge, sier hun til Aftenposten.