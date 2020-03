Ifølge Nettavisen må han i tillegg betale en bot på 18.000 kroner. Saken havnet i retten da mannen nektet å betale den opprinnelige boten på 15.000 kroner.

Mannen møtte ikke opp da saken gikk for Vestfold tingrett.

«Spredning på internett innebærer i realiteten at det skjer et «evigvarende overgrep», idet bildene aldri vil forsvinne og kan gjenbrukes på nytt. Allmennpreventive hensyn tilsier derfor at erstatningen bør være høy», heter det i dommen.