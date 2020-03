Østfold-kommune setter inn «avstands-politi»

– Hver krik og krok skal sjekkes, sier kommunens kommunikasjonssjef, Mimi Kopperud Slevigen til Smaalenenes Avis.

Hun sier de har blitt kontaktet om at barn og ungdom oppholder seg samtidig på lekeplasser eller fotballbaner, og at kommunen derfor setter inn frivillige som skal sjekke at reglene blir fulgt.

Reglene i disse virustider er å unngå grupper på mer enn fem personer utendørs. I tillegg skal man holde minst en meters avstand til andre mennesker ute.

– Frivillige skal ut i kommunen for å sjekke at folk praktiserer avstandsregelen for å unngå smitte. Dersom de oppdager at noen er for nær hverandre, skal de frivillige forklare hva som gjelder og hvordan man kan unngå smitte, sier Slevigen.

Hun legger til at det samtidig er lett for unger å glemme at de skal holde avstand.

Indre Østfold kommune ble etablert ved årskiftet etter at Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad slo seg sammen.