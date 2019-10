Idag vises dokumentaren «Gåten David Toska» på TV 2 og TV 2 sumo. Toska var med på NOKAS-ranet 5. april 2004, norgeshistoriens største.

I dokumentaren forteller både han og moren Karin Toska om hvordan 44-åringen ble en av Norges mest kjente og omtalte kriminelle.

David Toska havnet på de skrå bredder allerede som tenåring, og var angivelig hovedmannen bak NOKAS-ranet der politimannen Arne Sigve Klungland ble drept. Ransutbyttet på over 50 millioner kroner kom aldri til rette.

I intervjuet hevder Toska, som ble pågrepet i Spania omkring ett år etter ranet, at store deler av pengene ble tatt av politiet i et beslag, og at noe forsvant i en hasjsak. Ransmannen sier utbyttet ble kjørt til Oslo, splittet opp i ryggsekker og fordelt rundt omkring.

– I løpet av en måned var det spredt i 15–20 retninger, anslagsvis. Og så har hver av dem sikkert blitt spredt, sier Toska.

Han hevder han ikke har noen penger igjen som stammer fra ranet.

– Jeg har rotet bort min del – og mer enn det.

David Toska sa allerede under rettssaken at pengene fra ranet var borte, at han ville komme blakk ut av fengselet.

Toska ble i 2007 dømt til tilsammen 20 års fengsel for NOKAS-ranet samt andre forhold. Han ble løslatt i mai 2018.

I TV2-dokumentaren forteller Toska at han forsøker å tenke fremover, men at det kan være vanskelig.

– La meg under dynen og gråt

Karin Toska er professor i fysiologi og jobber som overlege på Ullevål sykehus. Helt siden sønnen ble identifisert i mediene med navn og bilde, har hun vært opptatt av anonymitet for familien.

Hun har ønsket å verne om sine tre andre barn.

I dokumentaren forteller hun hvordan hun har opplevd sønnens livsvalg.

Da overvåkingsbildene fra Nokas-ranet gikk over TV-skjermen, gjenkjente Karin Toska plutselig en av skikkelsene, selv om ansiktene var dekket med finlandshetter.

– Jeg så en tykk fyr gå omtrent som David. Jeg var alene hjemme og husker at jeg ble helt stiv i kroppen.

Selv om ranerne ikke var identifisert, antok Karin Toska at sønnen var en av dem.

– Jeg gikk opp og la meg under dynen og gråt. Ranet som ble beskrevet var en fryktelig forbrytelse. Et menneske var drept, det var så mye verre enn alt annet han hadde vært med på.

Da Nokas-ranet skjedde, hadde David vært kriminell i mange år. Karin hadde allerede kommet langt i å bearbeide sine egne følelser rundt det å være moren til en forbryter.

I dag er David Toska utdannet dataprogrammerer og skal ha startet et helt nytt liv.