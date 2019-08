– NRA eier ikke landet vårt. Vi, folket, eier landet vårt, tvitret Joe Biden onsdag kveld amerikansk tid.

Han er en av flere demokratiske presidentkandidater som har gått hardt ut mot den amerikanske våpenlobbyorganisasjonen The National Rifle Association (NRA) etter at minst 31 mennesker mistet livet i to skytemassakre i El Paso i Texas og Dayton i Ohio i helgen.

– Vi er folket, Joe. NRA er millioner av lovlydige innbyggere over hele USA. Ingen vil noensinne stoppe oss, svarte våpenorganisasjonen på Twitter.

NRA er USAs største lobbygruppe for retten til å bære våpen.

We are the people, Joe.



The @NRA is millions of law-abiding citizens across America.



No one will ever stop us. https://t.co/j4QeQNEzn9 — NRA (@NRA) August 8, 2019

Vil forby halvautomatiske våpen

Den kjølige Twitter-meldingsutvekslingen føyer seg inn i den betente pågående debatten om våpenlovene i USA.

Bare timer etter den første masseskytingen i El Paso, var den politiske tvekampen i gang. President Donald Trump er blitt kraftig kritisert for polariserende ordbruk, og flere har tatt til orde for at det er på høy tid at man innfører strengere våpenlover.

Da Trump besøkte Ohio og Texas onsdag, ble han flere steder møtt av demonstranter som anklaget ham for å spre rasisme og for å gjøre for lite for å endre våpenlovene.

Presidentkandidat Biden er blant dem som vil gjeninnføre automatisk bakgrunnskontroll ved kjøp av våpen og forbudet mot en del halvautomatiske våpen som president Bill Clinton fikk gjennom i 1994.

Representantenes hus i Kongressen, som kontrolleres av demokratene, stemte i februar gjennom et lovforslag som gjør det obligatorisk med bakgrunnskontroll av alle som kjøper våpen, inkludert dem som kjøper våpen via internett eller på våpenmesser. Men det er så langt ikke blitt stemt over i Senatet, hvor det er forventet å bli nedstemt.

Republikanerne stiller seg mer positive til at flere delstater innfører lover som gjør det mulig midlertidig å fjerne personers våpen hvis man observerer urovekkende oppførsel. Dette blir omtalt som «røde flagg»-lover.

Trump ga mandag uttrykk for at han er positiv til at flere delstater innfører lignende lover.

Amnesty advarer reisende

Mens våpendebatten ruller gikk Amnesty International torsdag ut med et reiseråd der de oppfordrer alle som besøker USA om å være forsiktige.

– Alle som reiser til USA, bør være klar over at landet ikke på tilstrekkelig vis beskytter folk, uansett hvem de måtte være, sier Ernest Coverson som leder Amnestys kampanje mot vold med skytevåpen i USA.

– Folk i USA kan ikke regne med å slippe uskadet unna – det finnes ingen garanti mot å bli skutt, sier han.

8.931 mennesker er drept med skytevåpen i USA hittil i år, og det har vært 255 masseskytinger der fire eller flere er skutt, viser en oversikt fra Gun Violence Archive.

Times cover over skyteepisoder

Magasinet TIME har viet ukens forside til navnene på alle de 252 stedene i USA der det har skjedd masseskytinger så langt i år, sammen med tittelen «Enough».