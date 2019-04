– Det er helt utrolig at folk ikke har fått det med seg. Vi har varslet klart og tydelig at vi skal ha kontroller på utfartsveiene i påsken. Likevel kommer den ene etter den andre med full fart og åpen lommebok rett inn i fartskontrollene, sier Krogstad.

Fædrelandsvennen melder at UP i løpet av onsdagen tok 101 bilførere i fartskontroller på E39. Krogstad sier til Aftenposten at det var mellom Stavanger og Kristiansand.

Jacob Buchard

Han forteller om en av betjentene som var på vei hjem fra fartskontroll som oppdaget en motorsykkel i godt driv på E39 ved Lyngdal i Vest-Agder.

130 km/t med sønnen bakpå

– En 50 år gammel mann kjørte på motorsykkel i 130 kilometer i timen i 80-sonen med sin 16 år gamle sønn på baksetet. Betjenten tok ham på snittmåling. Førerkortet ble inndratt på stedet, sier Krogstad.

Like vest for Lyngdal mistet en bilfører lappen etter å ha blitt målt til 110 kilometer i timen i en 70-sone.

– Jeg håper inderlig at folk har tatt poenget, og at de tar det roligere når de skal hjem igjen, sier Krogstad.

Drøyt 170 forelegg på Østlandet

Det har ikke vært særlig annerledes lenger øst. UP har ifølge Krogstad skrevet 70–80 forelegg til trafikanter som er tatt i kontroller på E18 i Vestfold og på vei mot Kongsberg.

Politiinspektør Kai Voldengen i UP-distrikt Øst, som dekker Innlandet og Øst politidistrikt, forteller at de har hatt det omtrent likedan på denne utfartsdagen.

– Vi har beslaglagt ett førerkort og skrevet ut 97 forenklede forelegg for hastighetsovertredelser. I tillegg har vi notert syv reaksjoner på farlig adferd i trafikken, sier han.