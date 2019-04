Stebestefar tiltalt for grov voldtekt av femåring

Ifølge tiltalen, som er tatt ut av statsadvokat Henriette Kvinnsland, skal tiltalte over en periode på to år, fra 2016 til april 2018, ved gjentatte anledninger ha forgrepet seg på jenta, skriver Stavanger Aftenblad.

«Voldtekten er grov fordi det særlig legges vekt på den fornærmedes alder på handlingstidspunktet og at det har skjedd gjentatte overgrep», står det i tiltalen.

– Min klient erkjenner ikke straffskyld, sier tiltaltes forsvarer, advokat Kjersti Jæger, til avisen.

Strafferammen for grov voldtekt av barn under 14 år er fengsel inntil 21 år. Stavanger tingrett har satt av to dager til behandlingen av saken i slutten av mai.