75–100 millioner svenske kroner pr. dag.

Dét tror analytiker Ole Martin Westgaard i meglerhuset DNB Markets at streiken vil koste SAS.

Omregnet til norske kroner blir beløpet omtrent det samme.

I forlengelsen av dette anslaget skriver Westgaard i en foreløpig kommentar til streiken: «Derfor, hvis streiken blir langvarig, så ser vi en risiko for at 2019 blir et tapt år for SAS. Imidlertid, dette kan være nødvendig for å sikre en bærekraftig forretningsmodell».

Meglerhuset anslår at 15 dager med streik kan være nok til å spise opp hele det ventede overskuddet for 2019.

Men å gi etter for pilotenes krav er det verste av to onder. Det kan føre til «mange tapte år», er vurderingen i DNB Markets.

Her er Aftenpostens saker om streiken:

Vårstreik bedre enn sommerstreik

DNB Markets skriver at rundt 70 prosent av SAS-avgangene er påvirket av streiken, men at 82 prosent av setekapasiteten er rammet.

De resterende 30 prosent av SAS-avgangene blir drevet av partnere og er ikke rammet av streiken.

På den positive siden noterer analytiker Westgaard seg at streiken kommer utenfor sommersesongen. Det vil begrense effekten noe, og han tror ikke streiken vil vare så lenge.

I 2016 kostet en 5 -dagers streik SAS rundt 150 millioner svenske kroner. Men denne gangen er det streik i alle de tre landene Norge, Sverige og Danmark samtidig. Derfor blir den mye dyrere.

Høye kostnader i SAS

DNB Markest skriver at det er «umulig» for SAS å imøtekomme det angivelige kravet om 13 prosent lønnstillegg til pilotene.

«SAS er allerede høyt på kostnadskurven i forhold til konkurransen, og fortsatte kostnadsreduksjoner er etter vårt syn nødvendig for å understøtte en konkurransedyktig forretningsmodell», skriver DNB Markets i kommentaren.