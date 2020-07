Fortsatt resultatløst søk etter gutt som falt i elv i Geiranger

En snart to år gammel gutt har falt i en sideelv til Geirangerelva i Geiranger. Store letemannskaper, båter og flere helikoptre er satt inn i søket.

Store mannskaper søker i elva etter den lille gutten om er savnet. Foto: Britt Ingunn Maurstad / Storfjordnytt / NTB scanpix

14. juli 2020 16:26 Sist oppdatert nå nettopp

Store mannskaper leter etter den lille gutten som er savnet. Mari Gjørva / NTB scanpix

Det er rekvirert redningshelikopter til å bistå i søket. Mari Gjørva / NTB scanpix

Søket foregår like ved Vinje Camping og Union Hotell, rett ved Geirangerfjorden. Politiet meldte om hendelsen like etter klokka 16, og nesten tre timer senere pågår søket fortsatt med stor intensitet. Guttens familie er tilreisende turister. Også moren havnet i elva, men kom seg opp, opplyser politiet til TV 2.

Ifølge kanalen falt gutten i en mindre sideelv til Geirangerelva. Strømmen går stri, og det er hentet inn gravemaskin for å styre strømmen unna slik at det kan letes i kulpene nedover i elveløpet.

Store letestyrker

Hovedredningssentralen forteller at et redningshelikopter er sendt fra Florø, og flere luftambulanser bistår i søket etter barnet, som er en gutt på snart to år. En redningsskøyte har også rykket inn til Geiranger. Røde Kors opplyser at om lag 30 frivillige fra fem hjelpekorps er kalt ut til å bistå søket.

– Vi har per nå fire helikoptre, mange båter og mange andre ressurser på vei. Dykkere er straks framme, sa redningsleder Edvard Middelthon ved Hovedredningssentralen Sør-Norge til NTB like før klokka 17.

Dårlig sikt

Flere timer etter hendelsen søkes det fortsatt.

– Det ser ikke bra ut. Vi har nå lett i to timer uten funn. Det er fortsatt mye ressurser og stor innsats, sa Middelthon like før klokka 18.

Alpin redningsgruppe bistår også i søket, i tillegg til at det er rekvirert dykkere fra Trondheim og Ålesund. Ifølge Middelthon er det dårlig sikt i elva, som gjør letingen svært krevende.

Saken oppdateres.

