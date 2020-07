Randi (87) ble lurt på Vipps: – Kan være en ny og utspekulert svindelmetode

Randi Folkestad forteller at hun er blitt lurt for 500 kroner på Vipps. – Hvis det er svindel, så er det en ny og utspekulert måte, sier Thor-Christian Haugland i SR-Bank. Banker opplever for tiden en økning i svindelforsøk.

(Stavanger Aftenblad): – Jeg tåler å miste 500 kroner, men kjenner jeg blir ganske sint for at noen har klart å lure meg som er så glup, sier Folkestad til Aftenbladet.

