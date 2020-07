Tom Hagens forsvarer reagerer på hjemflyttingsnekt

Drapssiktede Tom Hagen ble løslatt 8. mai, men det kan gå lang tid før han får lov til å flytte hjem.

Hagen-familiens bolig i Sloraveien i Lørenskog står tom. Politiet holder fortsatt på med kriminalteknisk arbeid på det de tror er åstedet for drapet på Anne-Elisabeth Hagen. Ørn E. Borgen / NTB scanpix

NTB

Nå nettopp

– Vi fikk nylig beskjed av politiet om at det kan gå uker og måneder før undersøkelsene i huset til Tom Hagen i Lørenskog avsluttes, sier Tom Hagens forsvarer, advokat Svein Holden, til VG.

Ifølge politiet pågår det fortsatt kriminalteknisk arbeid i Hagens hjem i Sloraveien på Lørenskog, hvor hans kone, Anne-Elisabeth Hagen, forsvant i 2018.

Holden er kritisk til hjemflyttingsnekten.

– Det er ingen tvil om at politiet beveger seg i randsonen av hva straffeprosessloven gir adgang til, understreker han.

Politiadvokat Haris Hrenovica påpeker overfor avisen at Sloraveien er åsted for en alvorlig straffbar handling, og at politiet har behov for å gjøre omfattende kriminaltekniske undersøkelser på stedet.

– Det er et dynamisk arbeid, og vi kan ikke tidfeste i VG når det kan avsluttes, skriver han i en epost.