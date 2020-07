Årets jordbærsesong: Færre bær i butikk og høyere priser

Den tidlige jordbærsorten Korona er trolig offer for pandemiens virkninger og varmt vær.

10. juli 2020 15:21 Sist oppdatert nå nettopp

Varmt vær og pandemien gjør jordbærsesongen utfordrende. Martin Slottemo Lyngstad

Ifølge Landbruksdirektoratet er en del av jordbærene i år stoppet fordi de ikke har høy nok kvalitet til å komme i butikk. Dette bæret er fra en kurv som ikke ble solgt. Martin Slottemo Lyngstad

Lønnsomheten av bærproduksjonen er ikke den samme som tidligere år. Martin Slottemo Lyngstad

– Sesongen startet med et pang fordi det var så varmt. Samtidig hadde vi vanskelig for å få nok plukkere på det tidspunktet fordi alle måtte i ti dagers karantene, sier Anette Løvlien Vold ved Søndre Elton gård på Stange.

– Nei, vi har hatt en del ekstra utgifter. Vi har måttet tilrettelegge en del mer enn vanlig. Vi har også leid et isolat som står klart dersom noen skulle bli syke, forteller hun.

– Heldigvis er det foreløpig tomt.

Sesongen på Stange er det foreløpig ikke noe å utsette på.

– Det ser fabelaktig ut. Det har vært kjempebra blomstring og kartdannelse, sier Vold.

Korona er vanligvis en mye solgt jordbærsort i Norge.

– Hvor blir det av Korona-jordbærene? Har de skiftet navn?

– De er sensitive for varme, så det er nok grunnen til at det ikke har vært så mange av dem ute i butikk. Det er også en tidlig sort, og da var det utfordrende å få nok arbeidskraft. Etter hva jeg kjenner til, har de ikke skiftet navn, sier Vold.

Tøff sesong

Og det har vært tøft: Bransjeorganisasjonene forteller til myndighetene at årets sesong er den tøffeste de har hatt.

– Sesongen så langt har vært utfordrende for jordbærprodusentene. Ifølge produsentorganisasjonene er dette den tøffeste sesongen de har hatt, og det jobbes hardt med å holde kvaliteten oppe på de bærene som leveres til butikk, sier seniorrådgiver Elin Hoel i Landbruksdirektoratet.

Hun forklarer at det varme været i juni har gjort at mange jordbær var klar for høsting samtidig.

– Og mens det i forrige uke var problem med overmodne bær som følge av varme, er det nå kaldt og vått – noe som fører til at bærene modner sakte. I tillegg til klimatiske utfordringer mangler produsentene arbeidskraft til høsting, sier Hoel.

– Mindre avlinger fører til høyere priser. Det antas at prisene ikke vil bli særlig lavere enn de er nå.

Mener kvaliteten på butikkbærene er god

Observasjoner fra butikken viser at det både er umodne og tilsynelatende gamle bær i butikkene. Hoel mener at det som har gått ut i butikk, holder god kvalitet.

– Hvordan er kvaliteten på årets bær?

– Det som har kommet gjennom nåløyet og ut til butikk har holdt bra kvalitet, men en del er stoppet og har gått til blant annet frysing, syltetøy og lignende, sier Hoel.

Hun sier at ikke alle jordbær vil bli plukket i år, fordi det fortsatt er utfordrende å skaffe nok arbeidskraft.

– Jordbær er ferskvare. Noen sorter modnes fort og noen har kort holdbarhet. Da rekke man ikke å plukke i tide, forklarer seniorrådgiveren.

Denne uken er det anslagsvis meldt inn 455 tonn jordbær til butikkene. Tilsvarende anslag samme uke i fjor var på 825 tonn.

Senere enn vanlig

Asbjørn Nilsen tilbyr selvplukk av jordbær på Kvalnes Hagebruk i Tromsø kommune.

– I år er sesongen senere. Det er tydelig at vinteren har hatt stor effekt på plantene. Det har vært mye og kompakt snø, som har ødelagt en del av plantene, forteller han.

– Vi har vært litt bortskjemte med tidlig vår de siste femten årene, men i år blir nok sesongen senere enn vanlig også.

Såpass langt nord er Nilsen avhengig av planter som kan overvintre.

– Jeg har mye av sortene Zephyr og noe Polka. Særlig Zephyr overvintrer bra, forklarer han.

Problemer med arbeidskraft har derimot ikke Nilsen hatt.

– Jeg har faste plukkere som har henvendt seg og sagt at de kommer. Det virker ikke som om det blir noe problem. Man må bare bruke maske og sørge for å vaske seg godt, sier Nilsen.