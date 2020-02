E-sjefen: Dette er de største truslene mot Norges sikkerhet

Etterretningssjef generalløytnant Morten Haga Lunde mener utviklingen i Russland og Kina fortsetter i gal retning, og vil gi Norge store sikkerhetspolitiske utfordringer i årene som kommer.

Mandag formiddag la Etterretningstjenesten frem sin åpne vurdering «Fokus» om trusler og sikkerhetsrisikoer Norge står overfor. I rapporten «Viten om verden for vern av Norge» advarer norsk etterretning mot at Norge står overfor en rekke sikkerhetspolitiske utfordringer.

Og Russland og Kina utgjør de største truslene, mener E-sjefen.

– Russisk militærmakt er blitt et langt mer anvendelige politisk verktøy, sier Haga Lunde. Og i Arktis ser E-tjenesten at Kina er på full fart inn.

– Kina vil prege situasjonsbildet også i våre nærområder i tiden som kommer.

Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Økt russisk trykk mot Norge

E-sjefen peker på at Russland stadig oftere retter det retoriske skytset mot Norge, ikke minst offisielle uttalelser og russiske medier.

Det siste året har Kreml-styrte medier økt den negative omtalen av Norge, hvor Norge fremstilles som et land som bidrar til «å militarisere Arktis», ifølge E-tjenestens rapport.

Og russiske militære øvelser viser at Russlands evne til å skremme nabolandene militært har økt.

«En direkte følge av den militære moderniseringen er at Russlands evne og vile til å bruke militærmakten som et utenrikspolitisk virkemiddel har blitt større», heter det i rapporten.

Trusselbildet mot Norge er mer komplekst enn noen gang, særlig på grunn av den digitale utviklingen, mener E-sjefen.

– Vi ser nye våpenkappløp, og en kappestrid om å utnytte den digitale infrastrukturen, sa Haga Lunde.

– Stormaktenes militærmakt får større handlingsrom og blir mer anvendelig som politisk instrument. Ikke militære virkemidler brukes i større grad. Det er en usikker fremtid for internasjonale nedrustningsavtaler.

– Russland skiller ikke mellom krig og fred

Russland gjennomførte to store militærøvelser i Norges nærområder i 2019.

Øvelse Ocean Shield var den større russiske martime militærøvelsen i Norges nærområder siden den kalde krigen, og pågikk i Nordsjøen, Norskehavet, Barentshavet og Østersjøen.

Øvelse «Torden» i oktober trente russiske atomvåpenstyrker.

«I henhold til russisk forståelse, eksiterer det ikke et tydelig skille mellom krig og fred. Russland ønsker å bruke militærmakten på en rekke forskjellige måter» både militært og ikke-militært, skriver E-tjenesten.

Trusselen fra Kina

Kina går under Xi Jiping aktivt inn for å endre det internasjonale systemet i sin favør. Kina ønsker å skaffe seg et digitalt informasjonsovertak, samtidig som militærmakt blir et mer fremtredende politisk virkemiddel, heter det i rapporten.

Kinesisk innflytelse vil i økende grad utfordre europeisk handlefrihet og samhold, ifølge Fokus 2020.

Ifølge Morten Haga Lunde ønsker Kina innen 2050 å bli militært like sterke som USA.

Frode Berg-saken

Det siste året har Etterretningstjenesten fått hard kritikk fra flere hold på grunn av Frode Berg-saken.

Den pensjonerte grenseinspektøren ble lurt i en felle av russisk etterretningstjeneste da han sendte penger og minnebrikker til russiske dobbeltagenter som E-tjenesten trodde spionerte for Norge.

E-tjenesten har kategorisk avvist å kommentere om Berg var på oppdrag for dem.

Etter at Berg ble sluppet fri fra russisk fengsel før jul, har han hatt flere lange møter med E-tjenesten. Nå har han fått 4,3 millioner kroner i erstatning fra staten.

Mandag valgte E-sjefen å holde en kort presentasjon i plenum. Dermed var det ikke mulig for journalister å stille Haga Lunde spørsmål om for eksempel Berg-saken.

I stedet fikk journalistene stille spørsmål på tomannshånd i etterkant.

Fakta: Etterretningstjenesten Etterretningstjenesten (E-tjenesten) er Norges utenlandsetterretningstjeneste, og skal varsle regjeringen, Stortinget og norske myndigheter om ytre trusler mot Norge og viktige norske interesser. E-tjenesten er underlagt forsvarssjefen, men arbeidet er ikke avgrenset til militære problemstillinger. I tillegg til å støtte Forsvaret og Norges deltagelse i Nato, skal E-tjenesten bidra med informasjon og vurderinger til politiske beslutningsprosesser om forhold som har betydning for norsk utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk. E-tjenesten skal kun overvåke trusler fra utlandet og utenlandsk spionasje mot Norge, og har ikke lov til å overvåke norske statsborgere på norsk jord.

Hva kan vi vente av Russland?

De siste årene har Etterretningstjenesten advart mot at Russland utgjør en økende trussel for norske interesser, særlig i nord.

En viktig årsak er at nordområdene blir stadig viktigere for Russland, som allerede står for 20 prosent av all russisk eksport.

Før jul oppdaget for eksempel Etterretningstjenesten radioforstyrrelser i Nord-Norge da en russisk fregatt testet nytt utstyr i Barentshavet. GPS-signalene i Finnmark ble delvis slått ut 6–9 uker i 2018 etter at russiske militære avdelinger drev elektronisk krigføring.

I 2019 advarte E-tjenesten dessuten mot at vi allerede etter 2–3 år vil se kinesisk militæraktivitet i Arktis.

Torgeir Haugaard/ Forsvaret

Strid om digital overvåking

En av grunnene til at Etterretningstjenestens utgifter nesten har firedoblet seg siden 2020, er at E-tjenesten har rustet opp sin evne til digital overvåking.

I 2018 la regjeringen frem et nytt lovforslag om etterretningstjenesten med den begrunnelsen at dagens lovverk fra 1998 hadde gått ut på dato. – I dag har vi kun evnen til å se toppen av isfjellet, sa Haga Lunde.

Forslaget åpnet for at E-tjenesten kan lagre metadata som krysser Norges grenser, noe som i praksis omfatter det meste vi gjør på internett i dag, enten det er på Google, Facebook, Instagram, Snapchat eller de største e-post-leverandørene.

Lovforslaget møtte hard kritikk fra flere hold, blant annet fra Politiets sikkerhetstjenesten, som advarte mot at dette kunne svekke tilliten til norske sikkerhetstjenester.

«At etterretnings- og påvirkningstruslen har blitt mer kompleks kommer klarest til uttrykk i det digitale rommet. De raske endringene kan beskrives som et kappløp mellom utvikling av ny teknologi og evnen til å oppdage og forebygge uønsket bruk av den samme teknologien,» heter det i rapporten.

Og videre:

«Trusselaktører bruker internett som et verktøy for å kartlegge sårbarheter og muligheter, utføre kriminelle handlinger og manipulere publikums virkelighetsoppfatning.»

Forsvarsministeren: – Mer alvor

– Vi står her med et mer alvor, sa forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

– De beskriver et mer kompleks og sammensatt trusselbilde. Det er stadig et mer sektorovergripende trusselbilde.