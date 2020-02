Dobbeltdrapssiktet (15) avhørt uten forsvarer: Nå må politifolkene møte i retten

15-åringen ble siktet for dobbeltdrapet på Lund, tilsto og forklarte seg videre uten forsvarer. Nå møter to etterforskningsledere i retten, tiltalt for grovt brudd på tjenesteplikten.