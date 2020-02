Barnehagebarn smittet med meslinger i Oslo: Helsestasjonen åpner for vaksinering i morgen

Meslinger regnes som den mest alvorlige barnesykdommen. Det skyldes at den kan føre til ettersykdommer og være dødelig, selv om det er sjeldent.

Barnet som går i Margarinfabrikken barnehage er under 15 måneder og har dermed ikke fått MMR-vaksinen.

– Det aktuelle barnet er innlagt på sykehus, men i bedring, opplyser smittevernoverlege Tore Steen til Aftenposten.

Fakta: MMR-vaksinen Vaksinen mot meslinger, kusma og røde hunder er kjent under navnet MMR-vaksine.

Forkortelsen kommer fra sykdommenes engelske navn: Measles (meslinger), Mumps (kusma) og Rubella (røde hunder).

Vaksinen er en kombinasjonsvaksine som inneholder levende, svekkede mesling-, kusma- og røde-hunder-virus

Barnet får vaksinen to ganger Kilde: FHI

Smittevernoverlege: Kan ikke utelukke at flere barn er smittet

– Vi kan ikke utelukke at flere barn er smittet i barnehagen, men vi kan forhindre at mange flere blir syke gjennom et aktivt vaksinetilbud akkurat nå, sier smittevernoverlege Tore W Steen i Oslo kommune.

Barnet som nå er syk med meslinger er ikke vaksinert, fordi barnevaksinasjonsprogrammet anbefaler at barn får MMR-vaksine ved 15 måneders alder og igjen ved 12–13 års alder. I Norge er det nesten 95 prosent vaksinedekning med MMR-vaksinen.

Smittevernoverlegen forteller at alle barn på Margarinfabrikken som ikke er vaksinert og ansatte som er usikre på vaksinasjonsstatus får tilbud om det i morgen.

– Meslinger er smittsomt i flere dager før sykdommen bryter ut, så andre barn i barnehagen kan ha vært utsatt for smitte, sier Steen.

66 barn under 15 måneder i barnehagen

I et brev til alle foreldre som har barn i Margarinfabrikken barnehage blir de oppfordret til å kontakte helsestasjonen de sogner til. Lørdag blir imidlertid alle anmodet om å vaksinere barn og andre som trenger ny vaksine på Sagene helsestasjon.

Margarinfabrikken barnehage er kommunal og har barn fra 10 måneder til 6 år. Totalt går det 461 barn i barnehagen, som er Norges største. 66 av barna er under 15 måneder og sannsynligvis ikke vaksinert ennå.

Kun to av disse barna går i samme base som barnet som er smittet.

Sissel Dahl Løw er enhetsleder for barnehagene i Sagene bydel.

– Til daglig følger vi retningslinjer om vask av leker, håndhygiene og råd fra helseansvarlige i kommunen, sier hun.

Dahl Løw presiserer at de ansatte er årvåkne på alle symptomer og er i beredskap.

– De aller fleste barna i barnehagen er vaksinert og kan gå i barnehagen, og vi har ikke vurdert å stenge, sier hun.

Barnet trolig smittet på Legevakten

Smittevernoverlegen tror barnet fra Margarinfabrikken barnehage trolig ble smittet på Legevakten.

– Meslinger er en svært smittsom virussykdom, man kan smittes etter å ha vært i samme rom som en annen person uten å ha hatt direkte kontakt, opplyser Tore W. Steen.

Han sier det er lite sannsynlig at flere er blitt smittet på Legevakten, fordi de skulle vært syke nå ut fra det man vet om inkubasjonstid.

– Sikker diagnose kan stilles ved undersøkelse av spyttprøve.

Fakta: Derfor kan meslinger være farlig: Meslinger (morbilli) skyldes meslingvirus og er en av de mest smittsomme infeksjonssykdommene. Inkubasjonstiden er 10–15 dager. Sykdommen begynner med et katarralsk stadium som varer 3–4 dager og kjennetegnes av snue, konjunktivitt med lysskyhet, moderat feber, ofte gjøende hoste og etter 2–3 dager utslett i munnhulen (Kopliks flekker). Meslinger er den alvorligste av barnesykdommene. Meslinger er alvorlig fordi den påvirker infeksjonsforsvaret, og gir stor risiko for ettersykdommer som otitt, diaré, bronkitt og pneumoni. Den viktigste grunnen til å vaksinere er imidlertid de alvorligste komplikasjonene: dødsfall og varig hjerneskade. Kilde: Folkehelseinstituttet

Vaksinen kan gis til barn ned til ni måneder

Vaksinen kan gis til barn ned til ni måneder. Meslinger er i dag en svært sjelden sykdom i Norge takket være høy oppslutning om barnevaksinasjonsprogrammet. MMR-vaksinen regnes som en trygg vaksine.

Folkehelseinstituttet anbefaler at barn får MMR-vaksine ved 15 måneders alder og igjen ved 12–13 års alder.

I 2018 gikk 7 av 10 ettåringer i barnehage ifølge udir.no.

Det vil si at de aller fleste barna i barnehage når de er rundt ett år.

Dersom første dose MMR-vaksine gis mellom 9 og 12 måneders alder, gis en ny dose ved 15 måneder.

Dersom første dose gis mellom 12 og 15 måneder er det ikke nødvendig med ny dose før ved 12–13 års alder.

Feber, vondt i halsen og utslett

Typiske symptomer for meslinger er feber, halsvondt og hoste, etter noen dager utslett som begynner i ansiktet og sprer seg over hele kroppen.

De første symptomene kommer som regel 10–14 dager etter at barnet ble utsatt for smitte (inkubasjonstid).

–Man må kontakte fastlege eller legevakt for nærmere undersøkelse dersom ditt barn blir sykt med feber og utslett. Ring på forhånd og si at barnet kan ha vært utsatt for meslingsmitte.