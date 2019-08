Torsdag kveld ble det observert over 23.000 lynglimt på Sør- og Østlandet over de siste 24 timene, ifølge Meteorologisk institutts sanntidskart. Verst var det torsdag morgen, da det var observert over 19.000 lynnedslag i løpet av seks timer.

Søndag morgen er det på ny meldt et voldsomt regnvær med torden over østlandet, meterologene har sendt ut gult farevarsel.