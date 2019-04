– Bakgrunnen for at undersøkelsene gjøres nettopp nå er blant annet at vi har ventet til snøen har forsvunnet. Det er således planlagte undersøkelser som nå gjennomføres, opplyser politiinspektør Tommy Brøske i en pressemelding.

Politiet vil blant annet bruke hunder til å søke etter «gjenstander og eventuelt andre spor» som måtte befinne seg på stedet, opplyser Øst politidistrikt.

Anne-Elisabeth Hagen (69) er antatt bortført mot sin vilje fra sitt eget hjem på Fjellhamar i Lørenskog. Siste sikre livstegn er onsdag 31. oktober i fjor.

Politiets etterforskning fortsetter med full styrke, opplyser politidistriktet i pressemeldingen.

Ber folk være observante

– I forlengelsen av de utvendige undersøkelsene i Sloraveien, ber vi folk som ferdes i nærområdet om å være observante med tanke på gjenstander som måtte dukke opp nå som snøen er borte, sier Brøske.

Politidistriktet opplyser at slik saken står nå, er det av hensyn til etterforskningen, svært begrenset hva de kan kommentere av konkrete etterforskningsskritt og hva de sitter med av opplysninger og informasjon.

Gjentatte undersøkelser i og rundt boligen

Siden politiet gikk ut med den antatte bortføringen til offentligheten i januar, har de gjennomført en rekke etterforskningsskritt i og rundt boligen til Tom og Anne-Elisabeth Hagen.

15. januar opplyste politiet at de var ferdig med å gjennomføre undersøkelser inne og ute på eiendommen. Men 31. januar var det igjen synlig politi på tomten da to kriminalteknikere fra Kripos drev med undersøkelser. De tok i bruk et apparat for 3D-skanning av åsteder.

18. mars var kriminalteknikere tilbake i Sloraveien 4. Da gjennomførte politiet lydtester i og rundt boligen til familien.

Fortsatt stille fra angivelige kidnappere

Øst politidistrikt opplyser torsdag at det ikke har vært ny kontakt med den antatte motparten. Det har heller ikke kommet noe bevis på at Anne-Elisabeth Hagen er i live. Status i saken er uforandret, opplyser politiet.

28. februar, 120 dager etter at Anne-Elisabeth Hagen forsvant, orienterte politiet pressen og offentligheten om den massive etterforskningen på Øst politidistrikts hovedkvarter på Ski.

Under pressekonferansen kunne ikke politiet utelukke at noe kan ha gått galt under eller etter bortføringen og at dette kan ha gjort at motparten ikke har hatt mulighet til å sende livsbevis.

Politiet mente da at det er større grunn til å tvile på at Hagen er i live, opplyste etterforskningsleder Tommy Brøske. Siste sikre livstegn fra Hagen er en telefonsamtale med et familiemedlem klokken 9.14 denne dagen.

Det har lenge vært stille fra de angivelige kidnapperne, ifølge politiet.

11. februar opplyste politiet at det hadde vært kontakt. Kommunikasjonen hadde da flyttet seg til en bedre egnet digital plattform. Siden dette skal det ikke ha vært kontakt med motparten.