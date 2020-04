Kapp-drapet opp for retten i lukket tinghus

Av smittevernhensyn ønsker Gjøvik tingrett færrest mulig personer i lokalene.

Derfor vil pressen ikke få adgang til å følge saken i tinghuset, men kunne se en nettoverføring med bilde og lyd fra rettssalen.

Døde på sykehus

15-åringen ble innlagt på sykehus med livstruende skader etter det som ble karakterisert som en alvorlig voldshendelse i familiens hjem på Kapp i Østre Toten kommune 9. oktober i fjor.

Gutten døde en snau måned senere.

I tillegg til å være tiltalt for drapet er faren tiltalt for seksuell omgang med barn under 14 år, noe som ifølge straffeloven er definert som voldtekt, samt for seksuell omgang med et barn mellom 14 og 16 år.

Faren skal ha begått seksuelle overgrep mot sønnen i en periode i 2017 før gutten var fylt 14 år, og i en periode i slutten av 2018 til begynnelsen av 2019.

Siden tiltalen gjelder overgrep mot slektning i rett nedstigende linje, omfatter den også straffelovens bestemmelse om incest.

Frihetsberøvelse

Tiltalen omfatter også frihetsberøvelse mot kona ved å dra eller dytte henne inn på et soverom i boligens andre etasje og låse døren da hun skal ha forsøkt å hindre drapet.

«På forhånd hadde han sperret vinduer, en balkongdør og en brannstige med strips slik disse ikke lot seg åpne», heter det tiltalen, som er signert aktor i saken, statsadvokat Thorbjørn Klundseter.

Politiet mener at drapet bærer preg av planlegging. Bakgrunnen er funn av strips og andre gjenstander i og ved boligen.

Da 15-åringen ble bisatt fra Hoff kirke på Lena i midten av november, var kirkens over 300 sitteplasser ikke nok til alle som ønsket å være til stede. Mange måtte derfor følge seremonien via høyttalere utenfor kirken, meldte TV 2.

Det er satt av fire dager til saken i Gjøvik tingrett.

Faren erkjenner straffskyld for både drap og overgrep.