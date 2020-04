Aftenposten har snakket med flere av de mest sentrale spillerne i den norske kampen mot koronaviruset.

Svarene gir et innblikk i hvordan Norge kan se ut fremover og hva som skal til for at krisen blir løst.

Den gode nyheten er at det er flere mulige veier ut av problemet. Den dårlige er at samtlige er usikre.

Mye tyder på at Norge må forholde seg til koronaviruset i svært lang tid. I hele denne perioden vil det påvirke måten vi lever på. Likevel er det ikke sikkert at begrensningene som gjelder i dag, er de samme som vil gjelde etter hvert.

Tiltakene og rådene kan bli noe helt annet.

Fire veier ut

Det peker seg ut fire mulige veier ut av krisen:

En effektiv vaksine.

En effektiv behandling.

At viruset blir snillere.

At det bygger seg opp nok immunitet i befolkningen.

Én eller flere av dem kan bli løsningen. Men alle er usikre.

– Hva av dette som vil skje, og når, er usikkert, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Vaksine: Det vil ta tid

Vaksineforskere over hele verden jobber for å utvikle en vaksine som kan sette en effektiv stopper for viruset.

Noen få av dem har allerede rukket å teste sine vaksiner på mennesker. Det er historisk raskt.

Center for Pharmaceutical Research

Innenfor vaksinearbeid innebærer imidlertid «historisk raskt» fortsatt at det vil ta lang tid. En vaksine vil tidligst være klar til bruk på nordmenn høsten 2021, anslo FHI nylig. I verste fall vil det ta mange år.

– Det er nok ikke realistisk å tro at vi kan vaksinere alle i Norge før tidligst i 2021. Men vi kan bli gledelig overrasket, og vi kan bli skuffet over at det tar enda lengre tid, sier Nakstad.

Behandling: Ingen vet noe foreløpig

«På lang sikt er det immunitet i befolkningen, naturlig eller etter vaksinasjon, som vil stoppe epidemien som folkehelseproblem. Et svært effektivt legemiddel kan også endre bildet fullstendig», konkluderer FHI i den siste risikovurderingen.

– Hvis vi finner medikamentell behandling som gjør at man ikke blir så alvorlig syk, vil det ta ned belastningen på sykehusene vesentlig. Da er det i teorien ikke så kritisk om veldig mange blir syke som det er ellers, sier Nakstad.

Også dette jobber forskere verden over med. Men foreløpig vet ingen om det vil gi resultater.

I USA har president Donald Trump gjennom flere uker fremmet malariamedisin mot korona. Så har det vist seg at medisinen har alvorlige bivirkninger som kan ha økt dødeligheten blant koronasyke.

Evan Vucci / AP

Viruset: Det kan bli snillere

– Viruset kan mutere og bli mindre aggressivt, gi mindre sykdom og kanskje til og med smitte mindre. Da kan et sånt virus brenne mer ut og etter hvert bli en mer neglisjerbar sykdom, sier Nakstad.

Blant smittevernekspertene i FHI er dette noe som trekkes frem som et håp fremfor noe å realistisk tro på.

Om viruset oppfører seg forskjellig allerede i dag, eller om det er egenskaper ved personer som smittes, som avgjør hvor syk man blir, er noe forskere jobber for å finne ut mer om.

Immunitet: Dette tar tid

I Norge har man valgt det myndighetene har definert som en slå ned-strategi, men som Nakstad mener mer presist kan beskrives som en kontrollstrategi. Hovedmålet er å få kontroll på spredningen, slik at helsevesenet ikke overbelastes.

Foreløpig er viruset blitt slått så langt ned at den første bølgen av epidemien i Norge er på retur. Det betyr også at få personer får infeksjon, og at få personer dermed kan bli immune.

– På lang sikt er det opparbeidelse av immunitet i befolkningen, svarer avdelingsdirektør i FHI, Line Vold, på spørsmål om hva som er veien ut.

– Men da kan vi ikke ha en slå ned-strategi?

– Da tar det i hvert fall mye lengre tid.

Vold mener imidlertid også at en lavere oppbygging av immunitet i samfunnet, i kombinasjon med smitteverntiltakene, kan ha en effekt.

Terje Pedersen / NTB scanpix

Høie peker på to forklaringer

Det er to måter å oppnå immunitet i befolkningen på: at mange nok har vært gjennom infeksjon, eller at man får en fungerende vaksine. Om og når det siste kommer, er det altså ingen som vet.

Helseminister Bent Høie peker på to forklaringer som gjør det for risikabelt å satse på å la viruset spre seg:

Det har vist seg vanskelig ikke å ha høy smittespredning i samfunnet og samtidig unngå at helsetjenesten kneler.

Hvor immun man blir, og hvor langvarig immuniteten er, er usikkert.

– Derfor har ikke jeg sett noen land nå som har flokkimmunitet som hovedstrategi, sier Høie.

– Å immunisere befolkningen slik sykdommen er i dag, på en måte som ikke overbelaster helsevesenet, vil ta mange år i alle land, mener Nakstad.

I Sverige er flere smittet. Hvis det faktisk viser seg at immuniteten er langvarig og sikker, kan det bety at de lettere vil få immunisert befolkningen. Men Nakstad understreker at dette uansett vil ta lang tid. Og risikoen er høy:

– Hvis mange er syke og immuniteten er kortvarig, vil det i praksis si at man er syk forgjeves, sier han.

Fredrik Varfjell

Hva da?

Så, hvis en vaksine lar vente på seg, behandlingen uteblir, viruset ikke blir snillere og immuniteten ikke bygges opp: hva da?

– Da har vi en situasjon hvor vi kanskje må leve lenge med smittebegrensende tiltak, samtidig som man blir enda mer avhengig av at flere land gjør ting på likt. Å utrydde viruset med tiltak globalt uten en vaksine er sannsynligvis umulig, sier Nakstad.

Han mener tre tiltak trolig vil være viktige så lenge det er et pågående utbrudd i verden: Vi må være hjemme når vi er syke, holde en viss avstand og la oss teste når vi får symptomer, så vi kan isolere oss.

At vi må passe på å unngå situasjoner der vi kan smitte hverandre, må vi leve lenge med, fastslår Høie. Men han åpner for at det kan bli helt andre avstandsregler enn i dag.

Signe Dons

Veien fremover

Norge prøver nå å få på plass mer testing, bedre smittesporing og bedre isolering av syke. Håpet er at slike individrettede tiltak kan erstatte noen av de mer inngripende samfunnstiltakene.

– Lykkes vi med det, kan samfunnet ellers fungere mer som normalt, sier Høie.

Fremover blir det en balansekunst å få til dette uten at smittetallet kommer ut av kontroll. Men at smittetallet vil kunne øke noe og variere, er ventet, konstaterer Line Vold i FHI.