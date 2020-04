Åtte pågrepet etter masseslagsmål i Lyngdal

– Åtte personer er pågrepet. To av dem er innlagt på sykehus, sier lensmann Jan Terje Aas i Lyngdal til NTB.

Alle er siktet for kroppsskade.

En av de pågrepne ble sendt til sykehus like etter slåsskampen. Han var trolig knivstukket i en arm.

– Vi vet ikke noe om skadeomfanget utover at tilstanden er stabil for begge to. Det er ikke snakk om livstruende skader, sier Aas.

Årsaken er ukjent

Politiet vet fortsatt ikke årsaken til slåsskampen. Målet for dagen er å avhøre alle de pågrepne samt så mange vitner som mulig.

– Foreløpig er hendelsesforløpet for uklart for oss til at vi kan gi et bilde på hva som har skjedd. Det er enda for mange involverte som vi ikke har fått snakket med, sier han.

Politiet fikk melding om masseslagsmålet ved Lyngdalshallen klokken 19.47 tirsdag. Det ble da anslått at om lag 15 personer var involvert.

Kan være flere involverte

Lensmannen betegner saken som kaotisk og omfattende.

– Det er en veldig omfattende sak å gripe fatt i. Spesielt i dag, som det aner oss at det kan være 15 pluss/minus involvert, mens vi kun har hånd om åtte av dem, sier han.

Aas sier at det dermed kan bli aktuelt med flere pågripelser, og politiet leter etter navngitte personer som kan ha informasjon om hendelsen.

– Rusmiljø

– Det kan like mye være et vitne som noen har vært involvert. Før vi har avhørt de som er tatt nå, har vi ikke klart for oss hvilken rolle eventuelle andre har, sier lensmannen.

Ifølge Fædrelandsvennen er flere av de involverte en del av det lokale rusmiljøet. Operasjonsleder Knut Odde i Agder politidistrikt vil ikke kommentere dette.

Ifølge Lister24 omtales de involverte som kjenninger av politiet.