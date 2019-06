Afshin Ismaeli (33) er ansatt som journalist i utenriksredaksjonen i Aftenposten.

Ismaeli har vært frilanser siden 2017. Sammen med Aftenpostens korrespondent Tor Arne Andreassen har han to ganger fått IR-diplom (International Reporter) for arbeidet i Midtøsten, skriver Medier24.

Aftenpostens nyhetsredaktør Tone Strøm-Gundersen berømmer Ismaeli for svært gode kilder, nettverk og lokalkunnskap om Midtøsten og at han sikrer en journalistisk tilstedeværelse i et av verdens mest krevende konfliktområder.

– For Aftenposten er det viktig å gi leserne forklaring, innsikt og analyse slik at de blir best mulig i stand til å forstå regionen. Afshin Ismaeli gir et viktig bidrag til det, sier Strøm-Gundersen.

Tre måneders tett jobbing

– Jeg er glad for å ha fått jobb, og nå føler jeg meg mer trygg. Det er konfliktområder og humanitære kriser som er mitt felt. Det kan være i Midtøsten eller i andre deler av verden. Jeg jobber med utenrikssaker i sin helhet, men jeg jobber også med saker innenriks, forteller Afshin Ismaeli til Aftenposten.

Det var Ismaeli, som etter tips, fant de fem foreldreløse norske barna i flyktningleiren Al-Hol i Syria. Det var også han som fant de to søstrene, kjent som hovedpersonene i boken «To søstre» av Åsne Seierstad.

– Jeg jobbet tett med disse sakene i tre måneder. Jeg har aldri jobbet så lenge med noe tidligere, sier Ismaeli.

Han var blant annet to ganger i flyktningleiren for å være helt sikker på opplysningene.

Ismaeli har en mastergrad i journalistikk fra Universitetet i Oslo og en bachelorgrad i engelsk språk og litteratur fra Salahaddin University i Erbil.

I tillegg til norsk og engelsk behersker han arabisk, persisk og kurdisk.