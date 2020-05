Romfartsekspert Erik Tandberg er død. Det melder NRK.

«Pappa gikk bort i går kveld etter et kort sykeleie. Det var fredelig og vakkert, og familien og venner er i sorg,» skriver Tandbergs datter i en sms til NRK.

Erik Tandberg kommenterte månelandingen til Apollo 11 for NRK i 1969 sammen med Jan P. Jansen. Sivilingeniøren har vært rådgiver og kommentator om romfart i mange programmer på NRK i en årrekke.

Tandberg utnevnt til ridder av 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden i 2007.

Nasa via AP/ Ntb scanpix

– En helt og et forbilde

– Han var jo en helt og et forbilde for meg, og det har han vært helt siden jeg møtte ham første gang da jeg var 12-13 år gammel og hørte ham snakke i Norsk Astronautisk forening, det var veldig stort å få hilse på ham for første gang sier NRK-journalist Hallvard Sandberg.

Måneferden Tandberg kommenterte: – Armstrong fortalte meg at han følte seg 90 prosent sikker på at han ville overleve ferden

– Han var første og eneste romfartsformidleren i Norge, i en periode da dette var et helt nytt felt og folk hadde et stort behov for å forstå hva det var, sier Sandberg, som var tre år og ikke fikk med seg mye av Tandbergs kommentarer da Apollo 11 landet på månen.

Siden har de to i en årrekke laget mye radio- og tv-journalistikk om romfart.

– Jeg vokste opp i et norsk samfunn da Erik Tandberg var Romfartsmannen. Han var en stor figur, selve ansiktet til Apollo-programmet her i Norge, som er noe av det største vi mennesker har gjort.

Morten Uglum

– Han var en person jeg hadde stor respekt for. Han var mer enn bare en kilde for meg.

– Presisjonen. Og roen. Han var meget detaljorientert og hadde et bredt kildenettverk, forteller Sandberg, på spørsmål om hva som kjennetegnet Tandberg som formidler.

Sverre Chr. Jarild / Larsen Rolf Ludvig

– Ved 30-årsmarkeringen av månelandingen i 1999 hadde jeg såvidt begynt i Dagsrevyen, og hadde fryktelig lyst til å lage Dagsrevyens portrett på ham. Det fikk jeg ikke, og det var jo kjempebittert. Isteden fikk jeg finne frem arkivbilder og kjøpe inn noen raketter som vi skulle sende opp på Friggfeltet nedenfor NRK på Marienlyst. Raketten tente akkurat ikke, selvsagt, ler Sandberg.

– Det var stort for meg da jeg kunne gå fra å kalle ham «Tandberg» til å kalle ham «Erik» - etter mange timer sammen med ham i studio i forbindelse med Orion-sendingen i 2012, sier Sandberg.