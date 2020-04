Siden Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem 31. oktober 2018, har politiet gjennomsøkt øde gårder, tomme bygninger, forseglede leiligheter, vann og utmark. Men den 68 år gamle kvinnen er sporløst forsvunnet.

Ektemannen Tom Hagen er siktet for drap, men nekter enhver form for straffskyld. Offentligheten får ikke innsyn i bevisgrunnlaget politiet mener å ha mot Hagen, men et faktum er klart: Anne-Elisabeth Hagen er fremdeles ikke funnet.