Ap ber Bent Høie forsikre kommunene om at de får nok utstyr til testing og smittevern

Olav Olsen

Aftenposten skrev søndag at åtte av ti sykepleiere har vært redde for å smitte eldre beboere på sykehjem med koronaviruset. Helsepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, Ingvild Kjerkol, mener dette er urovekkende.

Særlig sykepleiere som jobber ved flere avdelinger, er redde for hva de kan utsette pasientene for.

– Jeg er redd for at jeg blir en potensiell bøddel dersom jeg blir smittet, skriver én av de 3800 sykepleierne som har svart på en landsdekkende undersøkelse Norsk Sykepleierforbund (NSF) har gjort på vegne av Aftenposten.

Her kommer det frem at 78 prosent har vært redde for å smitte sykehjemsbeboere med covid-19.

– Uholdbart press på fagfolkene i front

– Det er alvorlig at helsepersonell er redde for å smitte andre bare ved å gjøre jobben sin. Et slikt press på fagfolkene i frontlinjen er uholdbart, sier Kjerkol. Hun kaller situasjonen «dramatisk».

Kjerkol hadde møte med ordførerne i Trøndelag mandag.

– De har overhodet ikke nok smittevernutstyr til å teste i det omfanget de skal.

Arbeiderpartipolitikeren mener mangelen på smittevernutstyr og prøvetagningsutstyr i kommunesektoren har vært varslet lenge, og at det burde bekymre helseministeren.

– Når samfunnet åpnes igjen, er det her trykket kommer til å være størst de neste årene.

Gorm Kallestad / NTB scanpix

– Avgjørende med testing

Arbeiderpartiet har bedt regjeringen svare på hvordan de vil sørge for at kommunene har nok utstyr til smittevern og prøvetagning. Bakgrunnen er at helsemyndighetene 4. mai ga kommunene beskjed om å øke prøvetagningskapasiteten. Målet er å kunne teste 5 prosent av befolkningen i uken.

– For å få samfunnet i gang igjen er det nødvendig å finne alle som er smittebærere og isolere dem, sier Kjerkol.

Arbeiderpartiet har lenge vært bekymret over at kommunene mottar bare 20 prosent av smittevernutstyret som skaffes gjennom den nasjonale ordningen regjeringen har fått i stand.

– Mange kommuner mangler utstyr til prøvetagning. Mer enn 60 prosent av koronadødsfallene så langt har skjedd på sykehjem.

Fredrik Hagen

Helseministeren ikke bekymret

– Kommunene får prøvetagningsutstyr fra sykehusene. De bestiller det på vanlig måte, sier Bent Høie (H).

Man trenger ikke nytt smittevernutstyr for hver test. Hvis kommunene trenger mer, må det tas hensyn til, påpeker helseministeren.

Han har tidligere sagt at han ikke har noe «religiøst» forhold til fordelingen mellom kommuner og sykehus, og at det må gjøres konkrete vurderinger.

I det skriftlige svaret til Arbeiderpartiet skriver Høie:

«Når det gjelder prøvetakingsutstyr, er det Helse Sør-Øst RHF og SI som har fått i oppdrag å sørge for nasjonale og internasjonale innkjøp av nødvendig utstyr. På denne måten bidrar de med prøvetakingsutstyr til spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten.»