«Mafiarettssak» i gang i Oslo tingrett

– De har blitt lurt av agentene, det er det ingen tvil om, sier advokat Morten Furuholmen, som forsvarer en 30-åring fra Horten, til NTB.

Den omfattende saken, som gjelder både innførsel av narkotika, drapsforsøk og planer om et spektakulært flyran på Gardermoen, er avdekket gjennom blant annet bruk av tre danske politimenn som utga seg for å tilhøre russisk mafia. De bisto blant annet med å frakte 20 kilo av det narkotiske stoffet MDMA fra Nederland til Oslo i august 2015.

– Vi mener at politiet har gått langt over streken og forårsaket en straffbar handling som ellers ikke ville ha funnet sted, sier Furuholmen.

Metkel Betew står sentralt i samtlige av de alvorligste punktene i tiltalen, men nektet straffskyld på alle punkter da tiltalen ble lest opp i Oslo tingrett onsdag. Hans forsvarer Marius Dietrichson vil ikke gå i detalj om hva han vil bygge forsvaret på, men sier i likhet med Furuholmen at provokasjon blir et sentralt tema.

Bråk i salen

Allerede før rettssaken startet i sal 828 i Oslo tingrett, ble det bråk i salen. På sidelinjen satt Imran Saber, alias «Onkel Skrue», som Betew og Bandidos-toppen Lars Harnes er tiltalt for å ha planlagt å drepe. Saber er blant annet kjent som «finansministeren» til Nokas-raneren David Toska.

Da aktor Geir Evanger gikk bort til Saber for å hilse, reagerte Saber og ropte ut at han ikke ønsket å være i retten og at politiet gjentatte ganger ikke hadde gjort nok for å hindre drapsforsøk på ham.

– Glem Eirik Jensen-saken. Den kommer til å blekne. Det er deres skyld at det er gjort flere drapsforsøk mot meg, ropte Saber, som hyttet med neven mot påtalemyndigheten og slo i bordet.

Harnes ble pågrepet 10. juli 2015 i Sabers garasje, iført nylonstrømper over hele kroppen, finlandshette og en pistol med lyddemper. I retten erkjente han kun straffskyld for å ha hatt skytevåpen uten tillatelse og for å ha kjørt en stjålet Vespa.

Erkjenner ikke skyld

De øvrige i saken, elleve menn i alderen 25 til 55 år, er tiltalt for ransforbund og innførsel av narkotika. Tolv av mennene er i tillegg tiltalt etter den såkalte mafiaparagrafen om organisert kriminell virksomhet.

Ingen av de tiltalte erkjente straffskyld i retten.

De første to ukene av rettssaken er viet de tiltaltes forklaringer. Selve bevisførselen starter etter høstferien.

Saken skal etter planen pågå til 8. desember.