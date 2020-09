To personer er siktet for frihetsberøvelse – hadde en mann i bilen mot hans vilje

Politiet skulle bare stoppe bilen for tilfeldig trafikkontroll. Det hele endte i biljakt. I bilen satt tre menn. To er nå siktet for frihetsberøvelse og trusler mot den tredje.

Biljakten endte i en betongkant like ved Rogaland Teater. Tre menn forsøkte å rømme fra stedet. Ronny Hjertås

13. sep. 2020 11:02 Sist oppdatert 15 minutter siden

Natt til søndag forsøkte en politipatrulje å stoppe en bil for tilfeldig kontroll av kjøretøy ved legevakten på Våland i Stavanger.

– Da politiet gjorde seg til kjenne, stakk sjåføren. Det ble iverksatt søk etter bilen, flere patruljer ble involvert, sier Stian Eskeland, vakthavende jurist i Sør-Vest politidistrikt.

Klokken 02.55 får politiet melding om at bilen har kjørt inn i en betongkant like ved Rogaland Teater. Kanten har falt sammen, bilens front er smadret, viser bilder Aftenbladet har tilgang på. Skadene var så store at bilen ble hentet av redningsbil. Det var ingen øyevitner til hendelsen.

– Tre personer hadde vært i bilen, men de forsøkte å stikke fra stedet. Alle tre ble anholdt, sier Eskeland.

– Var de ruset?

– Det er tatt blodprøve av de siktede, vi har foreløpig ikke fått svar.

Var i bilen mot sin vilje

Søndag har politiet siktet to personer, én i tidlig 30-årene og én tidlig 20-årene, for frihetsberøvelse og trusler. Den tredje personen, en mann i tidlig 20-årene, har status som fornærmet.

– Han skal ha vært i bilen mot sin vilje, sier Eskeland.

– Det er tidlig i etterforskningen, så vi kan ikke si så mye mer. Vi utelukker ikke at flere er involvert, sier han.

Fornærmede fremstår ikke som fysisk skadet. En av de siktede har derimot fått en skade i forsøket på å rømme fra politiet.

– Han er nå på sykehuset, på grunn av et fall. Han falt fra en høyde, en høy kant, da han stakk fra stedet. Opplysningene vi har fått er at han ikke er alvorlig skadet, sier Eskeland.

Politiet undersøker om det er flere involverte i saken. Ronny Hjertås

Kjenninger

Politiet kjenner til både de siktede og den fornærmede fra før. De er i gang med taktisk og teknisk etterforskning.

Hovedtyngden i etterforskningen per nå dreier seg om å undersøke motivet for frihetsberøvelsen og truslene, og om det er andre involverte i saken.

– Vi har tatt vitneavhør i saken og kommer til å gjennomføre flere. Avhørene har vært rettet mot saken generelt og ikke kollisjonen.

– Er Spesialenheten for politisaker involvert?

– Foreløpig er ikke Spesialenheten involvert. Det kan bli aktuelt dersom etterforskningen viser at det er grunnlag for å varsle om hendelsen. Ut ifra hva vi vet per nå, hadde ingen politipatruljer visuell kontakt med kjøretøyet da det kolliderte, sier Eskeland.

Vi videreutvikler våre artikler.

Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding. Gi tilbakemelding