Danmark tester flere, men har flere døde og mer uro

Mens Danmarks statsminister kjemper på spreng for å stoppe det muterte britiske viruset, demonstrer folk mot regjeringens strenge koronatiltak. Hvordan går det med koronabekjempelsen i Danmark?

Lørdag var det voldelige demonstrasjoner i København mot regjeringens koronahåndtering. Statsminister Mette Frederiksen blir kritisert for å gjøre for store inngrep i folks hverdag. Foto: Ritzau Scanpix

Ingrid Åbergsjord

NTB

Nå nettopp

Mens Danmark de siste fem ukene har analysert nesten 3000 positive koronatester ukentlig, har Norge analysert 321 virus fra desember og ut forrige uke.

– Vi er ikke fornøyd med den kapasiteten vi har hatt, men har prosjekter og dialog med andre aktører på gang for å få det på plass raskt, sier FHIs direktør Camilla Stoltenberg til VG.

Hun legger til at så vidt hun vet, er det kun Danmark og Storbritannia som har bedre testkapasitet enn Norge.

Gruppen Men in Black arrangerte lørdagens demonstrasjon i København, som førte til uro og arrestasjoner. Foto: Reuters

Best på testing

Ifølge Stoltenberg er altså Danmark i europatoppen når det gjelder testing. Kan deres viruskartlegging gi en pekepinn på hvordan smitten vil utvikle seg i Norge?

I Danmark regner de med at den britiske virusvarianten vil være dominerende i løpet av februar. Dette skyldes blant at denne varianten trolig er opp mot 70 prosent mer smittsom, ifølge britiske myndigheter. Smittespredningstallet R er også høyere for denne varianten.

Dette viser ferske smittetall i Danmark:

7 prosent av alle som testet positivt for koronavirus i Danmark i uke 2, hadde den britiske virusmutasjonen, ifølge Statens Serum Institut (SSI)

Det er en kraftig økning sammenlignet med ukene før.

Samtidig faller spredningen av de ordinære variantene av koronaviruset i Danmark.

Demonstrantene hadde med seg en dukke som skulle forestille statsminister Mette Frederiksen. På den var det festet en plakat der det sto: «hun må og skal avlives!». Foto: Reuters

Strenge tiltak

Økningen skjer selv om statsminister Mette Frederiksen allerede 5. januar innførte svært strenge tiltak:

Risikonivået i Danmark ble da hevet fra fire til fem (høyeste nivå). Dette brukes når myndighetene mener at det er utbredt smitte i samfunnet og fare for sykehusenes kapasitet.

Søndag var til sammen 703 personer med koronasmitte innlagt på sykehus i Danmark, og 28 mennesker var registrert døde siste døgn. Til sammenligning var 129 personer innlagt på sykehus med korona i Norge, og ingen døde.

Fakta Koronadødsfall i Norge og Danmark Antall døde: 544 har dødd av korona i Norge. 1969 har dødd av korona i Danmark. NB! Norge har 5,4 millioner innbyggere. Danmark har 5,8 millioner innbyggere.

Voldelig demonstrasjon i København

Motstanden mot den danske regjeringens koronahåndtering er imidlertid nå i ferd med å vokse blant innbyggerne.

Lørdag ble fem personer i København anholdt av politiet i en demonstrasjon mot koronarestriksjonene.

Rundt 1000 personer deltok i demonstrasjonene, som startet fredelig ved 18-tiden lørdag. Men senere på kvelden oppsto det bråk.

Demonstranter kastet gjenstander mot politiet, og en dukke som skulle forestille statsminister Mette Frederiksen, prydet med ordene «hun må og skal avlives!», ble hengt opp og satt fyr på, melder Danmarks Radio.

Demonstrasjonen ble arrangert av gruppen Men in Black. Gruppen har tidligere vært involvert i demonstrasjoner som har endt med sammenstøt.

Avisen Berlingske Tidende har snakket med en av mennene som sympatiserer med Men in Black.

– At myndighetene lager et forsamlingsforbud, er et stort inngrep i vår frihet, sier Claus Kristiansen, som ikke tror korona er farligere enn influensa.

Bildet er fra en minkfarm i Næstved i Denmark 6. november. 19. november måtte statsminister Mette Frederiksen utnevne ny landbruksminister. Den forrige, Mogens Jensen, trakk seg etter at regjeringen beordret slakting av all dansk mink på grunn av koronavirus, men uten å ha nødvendig lovgivning på plass først. Foto: Ritzau Scanpix

Minksaken fikk betydning

Michael Lang Petersen er professor i statsvitenskap ved universitetet i Aarhus. Han leder et forskningsprosjekt som undersøker konsekvensene av pandemien i Danmark.

Dataen deres viser at politikere og innbyggerne i starten sto sammen mot bekjempelsen av koronaviruset, opplyser han til Berlingske Tidende:

– Men enigheten begynte å slå sprekker allerede i vår. Uenigheten fortsatte frem til minksaken, som førte til en ytterligere polarisering mellom de politiske gruppene. Da begynte det å bli en bekymring i det brede lag i befolkningen. Bekymringen handlet da ikke bare om smitte og økonomi, men også om hva staten egentlig kan tillate seg overfor innbyggerne.

Vil vaksinere alle før sommeren

Noen lyspunkter har det imidlertid vært den siste tiden.

Alle landets 5,8 millioner innbyggere skal være ferdigvaksinert før juli, meldte danske helsemyndigheter for to uker siden. Det vil si at alle skal ha fått vaksinedose nummer to senest 27. juni, dersom alt går etter planen.

Danske Sundhedsstyrelsen tror alle dansker kan være vaksinert 27. juni om alt går etter planen. Dette bildet er fra da Jytte Margrete Frederiksen ble vaksinert i romjulen. Foto: AP / NTB

Ledig kapasitet

Og når det gjelder testkapasitet er altså danskene i tet. I Norge er flere kritiske til at testkapasiteten for å sjekke for mutasjoner er for lav. Så langt har kun 2 prosent av prøvesvarene fra koronatester blitt analysert for mutasjoner.

Magnar Bjørås, professor ved Institutt for klinisk og molekylær medisin ved NTNU, opplyser til VG at de har utstyr og kompetansen til å gjennomføre analyser av prøvene, men at de ennå ikke er blitt spurt.

– Det er helt gjennomførbart, og dette kan oppskaleres. Det er mulig å gjøre flere titalls prøver i løpet av en dag, hvis man går inn for å gjøre det her, sa han til avisen på søndag.

Samme dag meldte FHI at Norge styrker nå kapasiteten for å analysere prøver etter påvisningen av den britiske virusmutanten i Nordre Follo. Dermed håper de å få analysert nærmere 10 prosent av svarene fra koronatester.

Vil betale folk for å holde seg i karantene

I Storbritannia, hvor virusvarianten først ble oppdaget, er situasjonen mindre lovende. Det offentlige helsevesenet, NHS, er fullstendig overarbeidet. Hundrevis av soldater er blitt sendt ut for å flytte pasienter og utstyr, rundt på Londons sykehus.

Landet sliter også med innbyggere som ikke føyer seg etter reglene for karantene. Nå vurderer myndighetene å betale 500 pund til de som tester positivt for å holde seg i karantene.

Totalt har 3.657.857 innbyggere i Storbritannia vært smittet av koronaviruset, ifølge tall fra John Hopkins University.

Så langt har landet vaksinert 8 prosent av befolkningen, men planlegger å ha 12 uker pause mellom dose en og to. Derfor er det mange som ikke har fått siste runde:

6.353.321 innbyggere har fått første dose

469.660 har fått den andre, ifølge den britiske regjeringens nettside

Samtidig opplever landet de høyeste dødsfallene siden pandemien starter.

8.678 mennesker har dødd av viruset i landet de siste syv dagene. 24. januar ble 610 dødsfall meldt inn i løpet av ett døgn.