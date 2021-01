Barn og unge tilbake i barnehage, skole og aktiviteter. Innreisereglene strammes. Oslo, Nordre Follo og Ås fortsetter strenge tiltak.

Forsiktig nedtrapping av tiltakene. Skoler og barnehager åpner fra onsdag. Men skjenkestoppen fortsetter – og FHI tror mutantviruset har spredt seg.

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet mener situasjonen knyttet til utbruddet av den fryktede engelske virusvarianten fortsatt er uoversiktlig.

De anbefaler derfor at iverksatte tiltak i all hovedsak forlenges en uke.

Lørdag klokken 10 innledet helseminister Bent Høie (H) Regjeringens pressekonferanse. Han takket befolkningen for tålmodigheten.

Høie mener det er nødvendig å forlenge tiltakene for å unngå det som har skjedd i flere land i Europa. Han viser til at smitten kom kraftig tilbake i flere land etter at de lettet på restriksjonene.

– Derfor viderefører vi de nasjonale tiltakene fra 18. januar til midten av februar, sier Høie.

De strenge tiltakene i de 25 berørte kommunene videreføres til og med tirsdag 2. februar.

Det ble innført svært strenge tiltak i ti kommuner lørdag 23. januar (ring 1-kommunene) og strenge tiltak i femten kommuner søndag 24. januar (ring 2-kommunene) for å hindre at den smittsomme virusvarianten sprer seg på Østlandet.

Disse tiltakene videreføres til og med tirsdag 2. februar, etter ønske fra de berørte kommunene.

Færre kommuner med strenge tiltak fra onsdag

Fra onsdag 3. februar blir tiltakene for de sentrale østlandskommunene endret og vil omfatte færre kommuner.

Ring 1- kommuner vil fra onsdag være Nordre Follo, Ås og Oslo.

Disse tre vil ha de strengeste tiltakene. Enkeltstående butikker kan åpne i disse kommunene, men kjøpesentrene og varehus skal i hovedsak fremdeles holde stengt i ring 1.

Det er ikke lenger en anbefaling om å unngå besøk i hjemmet for kommuner i ring 1 fra onsdag 3. februar. Den nasjonale anbefalingen gjelder. Det vil si å begrense sosial kontakt og ikke ha besøk av flere enn fem gjester i tillegg til de som allerede bor sammen. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort. De kan i tillegg ha besøk av én venn som ikke er i samme kohort.

Ny ring 2

Fra og med 3. februar består ring 2 av: Asker, Bærum, Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Lillestrøm, Lunner, Lørenskog, Moss, Nesodden, Nittedal, Rælingen, Vestby og Våler.

Treningssentre kan fra onsdag holde åpent for dem som er bosatt i kommuner i ring 2. Sentrene må selv vurdere hvordan de kan sikre seg godt nok mot smitte.

I disse kommunene blir det også tillatt med organiserte idretts- og fritidsaktiviteter, både for barn og voksne fra onsdag.

Kjøpesentrene og varehus skal fremdeles holde stengt i ring 2, men det gjelder ikke blant annet matbutikker, inkludert kiosker, helsekost og andre som i hovedsak selger matvarer.

Fra og med 3. februar fjernes følgende kommuner fra ring 2: Aurskog-Høland, Drammen, Horten, Lier, Marker, Rakkestad, Råde og Skiptvet. For disse kommunene vil de nasjonale tiltakene være gjeldende og eventuelle lokale forskrifter dersom de har vedtatt det.

Gult nivå på skolene fra onsdag

Fra onsdag 3. februar blir det igjen gult nivå på barnehagene og skolene, melder kunnskapsminister Guri Melby (V).

Det blir likevel opp til lokale helsemyndigheter i kommunene å ta den endelige avgjørelsen.

Også studenter som trenger ferdighetstrening, vil igjen få tilgang til høyskoler og universiteter fra onsdag.

Melby sier at flere butikker nå vil kunne åpne, men ikke kjøpesentre.

Idrett for barn og unge

– Jeg er glad for at vi kan gjøre hverdagen til barn og unge litt lettere. I ring 1-kommunene åpner vi opp for at barn og unge under 20 år kan drive organiserte idretts- og fritidsaktiviteter. Å kunne gå på fotballtrening, håndballen eller korøvelsen håper jeg vil lette byrden for mange av de barn og unge som bor i disse kommunene. Vi åpner også opp for at du kan ha besøk av inntil fem gjester, og det gjelder også for ungdommer, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Nye regler for idrett vil også gjelde fra onsdag.

Innstramming i innreisereglene

Regjeringen strammer inn i innreisereglene. En attest på at man har hatt covid-19 har til nå gitt unntak fra innreisekarantene, krav om negativ test og test ved ankomst. Nå avskaffes disse unntakene. En slik attest vil ikke lenger gi unntak for obligatorisk test på grensen eller innreisekarantene.

Assisterende direktør Espen Rostrup Nakstad i Helsedirektoratet. Foto: Berit Roald, NTB

Helsedirektoratet skriver samtidig at «det må tas høyde for at det raskt kan oppstå uforutsette situasjoner som raskt kan kreve gjeninnføring av,

eller nye, tiltak».

25 kommuner rammet

Den 22. og 23. januar ble det innført forsterkede smitteverntiltak for totalt 25 kommuner i et område rundt Nordre Follo og Oslo kommune. Det skjedde etter at det ble oppdaget utbrudd av den engelske mutasjonen av covid-19 i Nordre Follo.

Ifølge FHI har man nå bedre oversikt over smittesituasjonen i Nordre Follo når det gjelder omfanget av utbruddet med den engelske varianten. Erfaringene så langt tyder på at TISK (testing, isolering, smittesporing og karantene) har fungert. Sannsynligvis har de nasjonale tiltakene som allerede var gjeldende også hatt effekt.