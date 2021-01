Helsedirektoratet og FHI anbefaler gradvis lemping av tiltakene i Oslo-regionen

Ekspertene anbefaler forsiktig nedtrapping av tiltakene, og at skoler og barnehager returneres til gult nivå. Men innreisereglene strammes inn.

30. jan. 2021 09:20 Sist oppdatert nå nettopp

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet mener situasjonen knyttet til utbruddet av den fryktede engelske virusvarianten fortsatt er uoversiktlig.

De anbefaler derfor at iverksatte tiltak i all hovedsak forlenges en uke.

Lørdag klokken 10 innledet helseminister Bent Høie (H) Regjeringens pressekonferanse. Han takket befolkningen for tålmodigheten.

– Derfor viderefører vi de nasjonale tiltakene fra 18. januar til midten av februar, sier Høie.

Han sier det er nødvendig å forlenge tiltakene for å unngå det som har skjedd i flere land i Europa. Han viser til at smitten kom kraftig tilbake i flere land etter at det ble innført.

Tiltakene i de 25 berørte kommunene videreføres til og med tirsdag 2. februar.

Likevel foreslås det enkelte justeringer for å redusere tiltaksbyrden i kommunene i hovedstadsregionen, spesielt for barn og unge.

«Nedtrapping i en uoversiktlig situasjon bør skje gradvis», understreker Helsedirektoratet.

Her er noen av de foreslåtte lettelsene:

De anbefaler at flere butikker, men ikke kjøpesentre og varehus, kan åpne.

De anbefaler også lettelser i fritidsaktiviteter for barn og unge.

De åpner også for at ungdom kan ha besøk, men ikke flere enn fem. Begrunnelsen for dette er at det nye viruset ikke smitter mer mellom barn, at barn og unge har liten mobilitet og holder seg for det meste inne sin kommunen, skriver Helsedirektoratet.

I tillegg anbefaler de at skoler og barnehager kan returnere til gult nivå.

Assisterende direktør Espen Rostrup Nakstad i Helsedirektoratet. Foto: Berit Roald, NTB

Helsedirektoratet skriver samtidig at «det må tas høyde for at det raskt kan oppstå uforutsette situasjoner som raskt kan kreve gjeninnføring av,

eller nye, tiltak».

25 kommuner rammet

Den 22. og 23. januar ble det innført forsterkede smitteverntiltak for totalt 25 kommuner i et område rundt Nordre Follo og Oslo kommune. Det skjedde etter at det ble oppdaget utbrudd av den engelske mutasjonen av covid-19 i Nordre Follo.

Ifølge FHI har man nå bedre oversikt over smittesituasjonen i Nordre Follo når det gjelder omfanget av utbruddet med den engelske varianten. Erfaringene så langt tyder på at TISK (testing, isolering, smittesporing og karantene) har fungert. Sannsynligvis har de nasjonale tiltakene som allerede var gjeldende også hatt effekt.