Lettelser for barn og unge. Fortsatt strenge tiltak i Oslo, Nordre Follo og Ås. Og mutanten sprer seg.

Lav smitte gir forsiktig nedtrapping av tiltakene. Fra onsdag åpner skoler og barnehager. Men skjenkestoppen fortsetter – og FHI tror mutantviruset har spredt seg.

Lørdag formiddag holdt regjeringen pressekonferanse om lettelser og innstramminger i koronatiltakene. Fra v. barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF), helseminister Bent Høie (H) og kunnskapsminister Guri Melby (V). Foto: Håkon Mosvold Larsen

30. jan. 2021 09:20 Sist oppdatert nå nettopp

Lørdag formiddag hadde helseminister Bent Høie (H) lagt bort flanellskjorten og hentet frem dressen igjen. Denne gangen startet han Regjeringens pressekonferanse med å takke det norske folk for tålmodigheten.

Så fortsatte han med å forklare at strenge tiltak fremdeles er nødvendig, for å unngå europeiske tilstander. I flere land i Europa har nemlig smitten kommet kraftig tilbake etter lettelser i restriksjonene.

– Derfor viderefører vi de nasjonale tiltakene fra 18. januar til midten av februar, sa Høie.

Ekspertene i Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet sier nemlig fremdeles at situasjonen rundt den fryktede engelske virusvarianten er uoversiktlig, og anbefaler vidererføring av tiltakene.

Færre kommuner med strenge tiltak fra onsdag

De strenge tiltakene i de 25 berørte kommunene videreføres til og med tirsdag 2. februar. Kommunene deles i to grupper: Ring 1 og ring 1. Fra onsdag 3. februar endres tiltakene og vil omfatte færre kommuner.

Helseminister Bent Høie på lørdagens pressekonferanse. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Ring 1:

Fra 3. januar er dette Nordre Follo, Ås og Oslo.

Disse tre kommunene vil ha de strengeste tiltakene. Enkeltstående butikker kan åpne i disse kommunene, men kjøpesentre og varehus skal i hovedsak fremdeles holde stengt.

Fra onsdag gjelder ikke lenger anbefaling om å unngå besøk i hjemmet. Nå gjelder den nasjonale anbefalingen også her. Det betyr maks fem gjester i hjemme (i tillegg til dem som bor der), og fremdeles begrenset sosial kontakt. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort. De kan også ha besøk av én venn som ikke er i samme kohort.

Ring 2:

Fra 3. januar er dette Asker, Bærum, Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Lillestrøm, Lunner, Lørenskog, Moss, Nesodden, Nittedal, Rælingen, Vestby og Våler.

I disse kommunene blir det fra onsdag tillatt med organiserte idretts- og fritidsaktiviteter, også for voksne. Treningssentre kan åpne for dem som bor i kommunene. Sentrene må selv vurdere hvordan de kan sikre seg godt nok mot smitte.

Kjøpesentrene og varehus skal fremdeles holde stengt i ring 2. Det gjelder ikke blant annet matbutikker, kiosker, helsekost og andre som i hovedsak selger matvarer.

Fra og med 3. februar fjernes følgende kommuner fra ring 2: Aurskog-Høland, Drammen, Horten, Lier, Marker, Rakkestad, Råde og Skiptvet. For disse kommunene vil gjelder de nasjonale tiltakene, samt lokale forskrifter, om de har vedtatt det.

Disse endringene kommer onsdag:

gult nivå på barnehagene og skolene. Kunnskapsminister Guri Melby (V) overlater likevel til kommunenes helsemyndigheter å ta den endelige avgjørelsen.

Studenter som trenger ferdighetstrening, vil igjen få tilgang til høyskoler og universiteter fra onsdag.

Flere butikker vil kunne åpne. Dét vil ikke kjøpesentra.

Nye regler for idrett.

Innreisereglene strammes inn. Til nå har man fått sluppet karantene og test ved ankomst om man har vist attest på at man har hatt covid-19. Nå avskaffes disse unntakene.

Fra kontrollstasjonen på Svinesund kort tid før nye innreiseregler trådte i kraft tidligere denne uken. Foto: Hans O. Torgersen

Idrett for barn og unge

– Jeg er glad for at vi kan gjøre hverdagen til barn og unge litt lettere. I ring 1-kommunene åpner vi for at barn og unge under 20 år kan drive organiserte idretts- og fritidsaktiviteter. Å kunne gå på fotballtrening, håndballen eller korøvelsen håper jeg vil lette byrden for mange av de barn og unge som bor i disse kommunene, sa barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Han kalte det «en hovedbekymring» at eksperter nå varsler om at unges «tåleevne» er redusert.

– Vi frykter at enda flere vil trenge hjelp, sa Ropstad.

Assisterende direktør Espen Rostrup Nakstad i Helsedirektoratet. Direktoratet rådet Regjeringen til å lette på tiltakene. Foto: Berit Roald, NTB

25 kommuner rammet

Helsedirektoratet sier det må tas høyde for at uforutsette situasjoner raskt kan kreve gjeninnføring av, eller nye, tiltak.

Den 22. og 23. januar ble det innført forsterkede smitteverntiltak for totalt 25 kommuner rundt Nordre Follo og Oslo kommune, etter utbrudd av den engelske covid-19-mutasjonen i Nordre Follo.

Ifølge FHI har man nå bedre oversikt over smittesituasjonen, og testing, isolering, smittesporing og karantene (også kalt TISK) har fungert.

Virke er glad for at det nå kommer lettelser i Oslo-området, men minner om at nedstengingen fortsatt vil påføre virksomheter store økonomiske tap.

– Når regjeringen nå forlenger mange av de kraftigste smitteverntiltakene, må de også redusere arbeidsgiverperioden for permitterte fra ti til to dager. For mange virksomheter utgjør lønnskostnadene den største kostnaden. Og når man gjentatte ganger må permittere i takt med smitteverntiltak, er det urimelig at kostnaden skal falle på arbeidsgiver alene, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke i en pressemelding.

Virke er hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringen.