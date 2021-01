Hadde reist fra Østerdalen for å kjøpe øl, men kom til stengt vinmonopol i Oslo

Stian Berget (49) og vennene er i Oslo på sin årlige øltur, men kom til stengt dør på Vinmonopolet.

Stian Berget (49) reiste fra Østerdalen til Oslo for å smake på øl. Foto: Siri Øverland Eriksen

Kari Mette Hole Journalist

Ingrid Åbergsjord

23. jan. 2021 12:04 Sist oppdatert 6 minutter siden

Lørdag morgen kl. 9 holdt helsemyndighetene en pressekonferanse om den alvorlige smittesituasjonen etter at det ble påvist utbrudd av den britiske virusmutasjonen i Follo.

Regjeringen innfører nå de strengeste tiltakene siden pandemien startet i ti kommuner i Oslo-området.

Skoler og barnehager går til rødt nivå, fritidsaktiviteter, svømmehaller, bibliotek og butikker utenom apotek og matbutikker stenger. Vinmonopolet stenges også umiddelbart. Foreløpig gjelder det frem til 31. januar.

Stian Berget bor i Østerdalen. Han og fire venner er i Oslo i helgen for å smake på øl.

– Vi kom med tog til Oslo i går kveld. Da var det veldig få passasjerer på toget. Jeg hadde ikke fått med meg pressekonferansen i dag om at polet var stengt, sier Berget.

Aftenposten møter ham utenfor vinmonopolet i Oslo City klokken ti lørdag morgen. Der blir han møtt av mørke vinduer og et skilt om at Vinmonolet er midlertidig stengt.

Les også Dette er de nye tiltakene i Oslo-regionen

«Midlertidig stengt» står det på skiltet på vinmonopolet på Oslo City. Foto: Siri Øverland Eriksen

Årlig «øltur»

Vennegjengens plan var å gjennomføre den årlige «ølturen», der de går fra pol til pol for å smake på sjeldne ølsorter.

– Jeg har full forståelse for at polet holder stengt, slik situasjonen er nå, sier østerdølingen.

Nå er vennegjengen hans usikre på hva de skal foreta seg i hovedstaden, siden det meste er stengt.

– Vi får heller dra tilbake til hotellet og prøve å rekke hotellfrokosten, sier Berget.

Halvard Eldholm (36) fra Oslo var Clas Ohlson på Oslo City for å kjøpe hundemat og hundeposer. Foto: Siri Øverland Eriksen

Dro tidlig på Oslo City

Selv om Vinmonopolet var stengt på Oslo City fra morgenen av, kunne de andre butikkene holde åpent til kl. 12.

Det var likevel svært få mennesker på kjøpesenteret.

Ved Clas Ohlson møter Aftenposten Hallvard Eldholm (36) fra Oslo.

– Jeg forsto i går at det muligens kunne komme nedstengninger i dag. Derfor er jeg tidlig ute for å kjøpe noe utstyr til hunden på Clas Ohlson, før butikken stenger, sier Eldholm.

Han jobber i bank og synes det er fint at byen stenger ned når smittesituasjonen er såpass alvorlig.

– Det blir mye frisk luft og Netflix fremover. Det går seg sikkert til. Det er ikke så mye annet å gjøre, sier Berget.

Les også Dette vet vi om mutant-utbruddet

Køen ved vinmonopolet på Bekkestua i Bærum rundt åpningstid lørdag. Foto: Tipser

Vurderer tiltak i Bærum

Kriseledelsen i Bærum er lørdag i møte for blant annet å vurdere tiltak rundt vinmonopol og kjøpesentre. Aftenposten har mottatt bilder fra lesere, som viser at det er oppstått lange køer utenfor vinmonopolene både på Bekkestua og Fornebusenteret Bærum.

Også på Østerås var det lang kø til polet, viser denne videoen fra Ola Henmo, som gikk tur i området lørdag formiddag: (trykk fullskjermvisning for desktop)

– Kjøpesentrene i Oslo stenges ned med de utfordringene det gir for mobilitet og innbyggere som krysser grensene. Men Høie har vært knalltydelig på at innbyggere i Oslo og Follo ikke må bevege seg ut av kommunene for å nyttiggjøre seg av tilbud andre steder, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog (H) til Budstikka.

– Vinmonopolet oppfordrer alle til å følge dette budskapet og at de følger myndighetenes smitteverntiltak lojalt, sier kommunikasjonssjef Jens Nordahl i Vinmonopolet til VG.

Ordfører Lisbeth Hammer Krog forteller at kommunen vil anbefale å være på nivå fire, som langt på vei er de tiltakene Bærum har i dag.

Også ved Fornebusenteret var det lang kø fredag morgen. Foto: Tipser

Støtter nedstengingen

Flere av kundene Aftenposten snakker med på kjøpesenteret i Oslo sentrum lørdag morgen har ikke fått med seg de nye tiltakene som ble inført i hovedstaden bare en drøy time tidligere.

– Jeg hørte om restriksjonene i Follo i går, men jeg visste ikke at det blir stengt i Oslo i dag. Jeg måtte ut og handle kattemat, sier Tanja Glazova (33).

Hun har en full bærepose fra dyrebutikken i hendene. Siden matbutikker og apotek skal holde åpent, er det ikke noe mer hun trenger å handle før de øvrige butikkene stenger lørdag, sier hun.

Glazova, som bor i Oslo, er positiv til de nye tiltakene.

– Jo fortere vi blir ferdig med dette, jo bedre. Forhåpentligvis hjelper det å stenge ned.

– Hva skal du finne på den neste uken nå når alt er stengt?

– Det blir vanskelig, for nå har vi gjort alt. Vi har sett alle TV-serier og spilt alle dataspill ferdig. Men det er jo lov å gå ut, så lenge man holder avstand til andre, sier hun.

Tanja Glazova (33) synes det er helt greit med strengere tiltak i Oslo. Foto: Siri Øverland Eriksen

Heller ikke Nemanja Bozic (29) hadde hørt om de nye tiltakene, men han tenkte at det kom til å bli strengere i Oslo.

– Jeg er veldig enig med tiltakene og tror det kan være bra for situasjonen. De som bestemmer vet hva de gjør, sier han.

Bozic kommer opprinnelig fra Serbia og sier han ikke har sett foreldrene sine siden november 2019.

– Jeg håper strengere restriksjoner og vaksineringen vil hjelpe, sier han.