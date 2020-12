Savnet kvinne i Førde fortsatt ikke funnet

Leteaksjonen etter en kvinne i slutten av 20-årene som kom bort fra stien på Viefjellet i Førde fredag, har vært resultatløs natt til lørdag.

NTB

12. des. 2020 09:10 Sist oppdatert nå nettopp

Politi og mannskaper fra Røde Kors har søkt på ulike steder pluss at det har vært satt opp lytteposter flere steder gjennom natten, men kvinnen er fortsatt ikke funnet, opplyser Vest politidistrikt lørdag morgen.

Leteaksjonen ble startet i 16.45-tida fredag ettermiddag.

Bratt og glatt

Da hadde en mann som kjenner kvinnen, varslet politiet om at han hadde vært i kontakt med henne da hun var på vei ned fra fjellet, men at kontakten ble brutt. Kvinnen skal ha fortalt at hun hadde kommet vekk fra stien ned fra fjellet, og var i et område som var svært glatt og bratt.

Det har ikke lykkes å komme i kontakt med kvinnen via hennes mobiltelefon.

Politiet har sjekket kvinnens bosted og vært i kontakt med familie og arbeidsgiver, men ingen har hørt fra henne siden klokken 15.45 fredag.

Redningshelikopter

Et redningshelikopter sendt fra Florø deltok i søket fredag kveld, noe også to hundepatruljer fra Norske redningshunder gjorde, samt frivillige fra Røde Kors. Ved ettiden natt til lørdag opplyste politiet at flere av letemannskapene var i ferd med å dimitteres, men at søket fortsetter med redningshelikopteret SAR Queen og mannskaper fra politiet og Røde Kors.

Klokken 08.00 lørdag morgen vil det bli mannskapsbytte og frivillige fra Røde Kors, Norske redningshunder og Norsk Folkehjelp samt fra Sivilforsvaret vil settes inn i letingen.

– Vi forsøker å være kreative i søket, det er mulig vi skal ta i bruk drone for eksempel, har operasjonsleder Stine Mjelde i Vest politidistrikt tidligere opplyst til NTB.

Den savnede kvinnen er en utenlandsk statsborger som arbeider i Førde.