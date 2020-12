Sykefraværet har gått opp

Sykefraværet var på 6,2 prosent i tredje kvartal, viser sesongjusterte tall fra Nav og SSB. Det er en oppgang på 5,9 prosent fra andre kvartal.

– Koronapandemien har hatt en større effekt på sykefraværet i tredje kvartal enn i andre kvartal, påpeker Nav-direktør Hans Christian Holte. Foto: Lise Åserud / NTB

NTB-Oddvar Sagbakken Saanum

2. des. 2020 09:00 Sist oppdatert nå nettopp

– Sykefraværet er høyere enn før koronapandemien, men fortsatt litt lavere enn i første kvartal, da pandemien brøt ut i Norge, skriver Nav i en pressemelding.

Det sesongjusterte sykefraværet er 0,4 prosentpoeng høyere enn i tredje kvartal i 2019 da fraværet var på 5,8 prosent. Tall som også er justert for influensa og korona, viser derimot en noe lavere oppgang fra 5,9 til 6,1 prosent.

Det totale sykefraværet i tredje kvartal var på 4,8 prosent for menn og 7,9 prosent for kvinner.

Større koronaeffekt

Det sesongjustere legemeldte fraværet var på 5,3 prosent i tredje kvartal i år, mens egenmeldt sykefravær var på 1 prosent i tredje kvartal i år. Det er en oppgang på hele 41 prosent fra foregående kvartal.

– Koronapandemien har hatt en større effekt på sykefraværet i tredje kvartal enn i andre kvartal. Det er særlig det egenmeldte sykefraværet som nå øker kraftig. Vi må tilbake til våren 2017 for å finne et like høyt nivå på egenmeldt fravær. Det legemeldte sykefraværet viser kun en svak økning, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Uten sesongjusteringen var det legemeldte fraværet 4,5 prosent, en økning på 5,7 prosent fra tredje kvartal i 2019. Det er likevel en lavere oppgang enn i første kvartal da oppgangen var på 11,4 prosent fra 2019.

Variasjoner

Fraværsøkningen er størst i bergverksdrift og utvinning og i bygg- og anleggsvirksomhet, opp 11 og 10,8 prosent fra samme kvartal i fjor.

– Økningen kan henge sammen med at disse næringene er særlig sterkt rammet av konjunkturnedgangen i norsk økonomi. De lar seg i tillegg vanskelig kombinere med hjemmekontor, noe som øker risikoen for smitte for disse arbeidstakerne, sier Holte.

Finansiering- og forsikringsvirksomhet og informasjon og kommunikasjon skiller seg særlig ut i positiv forstand. De er ned henholdsvis 10,6 og 6,2 prosent fra 2019.

Samtlige fylker har en økning fra tredje kvartal i fjor. Størst økning har Rogaland, Vestland og Troms og Finnmark, opp 9,1, 9,0 og 8,4 prosent. Oslo har minst økning med 1,6 prosent.