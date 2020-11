Stillas var på vei til å rase på Torshov.

Nødetatene møtte opp da et stort stillas på Torshov holdt på å rase i dag.

Slik ser det ut på Torshov nå. Foto: Olav Olsen

18. nov. 2020 13:36 Sist oppdatert nå nettopp

I Vogts gate, rett ved Deli de Luca på Torshov, står det et stort stillas. Onsdag holdt det på å rase.

Veien ble sperret i krysset ved Omsens gate etter at et stillas holdt på å rase ut over veien. Det meldte politiet på Twitter.

Ingen personer er skadet.

Det var fare for at stillase skulle rase over trikkens kjøreledning. Derfor ble strømmen til trikken tatt. Det førte til at trikkene 11, 12 og 18 kjørte midlertidig via Trondheimsveien, meldte Ruter. Trikkene gikk som normalt igjen etter kort tid.

Rundt klokken 14.30 meldte politiet at brannvesenet er i ferd med å rive deler av stillaset. Deretter skal eieren overta den videre sikringen på stedet, ifølge politiet.

Foto: Olav Olsen