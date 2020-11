Sak mot Sian-lederen henlagt i Kristiansand

Anmeldelsen mot Sian-leder Lars Thorsen etter en appell i Kristiansand i 2019 er henlagt. Han er tidligere dømt i en lignende sak i Oslo.

Anmeldelsen mot Sian-leder Lars Thorsen etter en appell i Kristiansand i 2019 er henlagt. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

NTB

27 minutter siden

Høsten 2019 ble Thorsen anmeldt av Muslimsk Råd Agder for å ha kalt muslimer «seksualpredatorer» og «morderzombier», skriver NRK.

– Vi er skuffet og reagerer på at politijurister i Kristiansand tolker hatefulle ytringer annerledes enn politijurister i Oslo, sier imam Akmal Ali i MRA.

Lars Thorsen ble i fjor dømt for ytringer om at muslimer er «en trussel mot rikets sikkerhet», og at de «må deporteres eller interneres på livstid». Ifølge Oslo tingrett var dette en grov krenkelse av menneskeverdet.

Thorsen sier selv han ikke forstår at ytringene oppfattes som hatefulle og mener folk ikke tåler å høre noen ting.

– Når politiet sier at det ikke er noe straffbart forhold, så må vi gå ut fra at de har rett i det, sier Thorsen til NRK om henleggelsen.