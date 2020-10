Helsepolitiker: – Et overgrep mot barnet

Stortingspolitiker Sveinung Stensland (H) vil forby både akupunktur, homeopati og aromaterapi til barn under ti år.

Nå nettopp

Tilbudene for fortvilte foreldre er mange og ble omtalt i A-magasinet i juli. Stensland mener imidlertid at alternativ behandling ikke har effekt. Han mener tvert imot det kan skade barn.

Stensland er helsepolitisk talsperson for Høyre. Han er bekymret for at barn ikke får den medisinske behandlingen de trenger fordi foreldre tar dem med til alternativ behandling først.