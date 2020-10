Elden: Det er en indisiebasert sak

– Jeg mener det er en indisiebasert-sak. Det gjør jeg med vilje, sier forsvarer John Christian Elden i innledningen av sin prosedyre.

Advokat John Christian Elden (til venstre) er sammen med advokat Bernt Heiberg forsvare i straffesaken mot Laila Anita Bertheussen. Foto: Berit Roald, NTB

8 minutter siden

Etter over fem uker i rettssal 250 i Oslo tingrett la aktor Frederik Ranke torsdag formiddag påstand om to års fengsel for Laila Anita Bertheussen.

Etter lunsjpausen startet forsvarer John Christian Elden på sin prosedyre. Elden startet med å kalle saken for en insidiebasert sak.

– Jeg gjør det med vilje, innledet han.

Elden understreket at i denne saken er det ikke noe DNA eller fingeravtrykk som knytter Laila Anita Bertheussen til hendelsene.

Elden legger ikke skjul på at dette er å regne som tilsvar til aktor Marit Formo som onsdag sa at det ikke skilles mellom indisier og bevis i norsk rett. Aktoratet mener at en rekke med såkalte indisier kan være vel så overbevisende som et fingeravtrykk, DNA-bevis eller en tilståelse.

Fakta Dette er saken Laila Anita Bertheussen (55) er samboeren til tidligere justisminister Tor Mikkel Wara (Frp). Hun er blant annet tiltalt etter Straffelovens §115. Paragrafen omfatter angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet og rammer den som ved bruk av «makt, trusler eller på annen rettsstridig måte volder fare» som gjør at disse hindres eller påvirkes i sin virksomhet. Bakgrunnen for tiltalen er flere episoder vinteren 2018/19 der blant andre daværende justisminister Wara ble truet. Også Frp-politikerne Ingvil Smines Tybring-Gjedde og Christian Tybring-Gjedde fikk ifølge tiltalen truende brev. Bertheussen anmeldte Black Box Teater i Oslo for å ha filmet huset deres til forestillingen Ways of Seeing. Denne saken ble henlagt etter kort tid. Ifølge påtalemyndigheten skal Bertheussen ha fremsatt truslene slik at de ga inntrykk av at de kom fra en eller flere personer bak teaterstykket Ways of Seeing, eventuelt fra personer som sympatiserte med innholdet i stykket. Bertheussen nekter straffskyld. Saken startet i Oslo tingrett tirsdag 8. september. Siste dag i retten er fredag 23. oktober. Onsdag 21. oktober startet prosedyrene. Først ute er aktoratet. Det er ventet at påstand om straffes legges frem torsdag før lunsj. Vis mer

Elden gjentok deretter igjen at det er en insidiesak. Han viste videre til at aktor hadde sagt at det ble slutt på hendelsene etter at Bertheussen ble pågrepet. Elden mener at det er fullt mulig at gjerningspersonen hadde sluttet fordi de nådde sitt mål da Tor Mikkel Wara gikk av som justisminister.

Les også Aktor: Bertheussen bør dømmes til to års fengsel

Tunnelsyn

Elden mener at politiet har hatt tunnelsyn i saken. Han mener at politiet utelukket andre enn Bertheussen som mulige gjerningspersoner.

Elden varsler at også ordet «tunnelsyn» vil gå igjen i hans prosedyre.

Deretter gikk han over til eldre dommer som han mener re relevante for saken. Han er blant annet innom Fritz Moen-saken. Moen ble dømt for to drap, men ble etter flere år frikjent. Han hadde sonet 18 år i fengsel.

– Indisier medførte til domfellelse, slik oppsummerer Elden saken mot Moen.