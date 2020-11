Noen kan for eksempel slite med å skjønne når og hvordan de skal teste seg. FHI er bekymret for at noen kommuner ikke bruker tolk i smittesporingen.

Sosiale vesener. Det er kanskje mer naturlig å holde avstand for den gjennomsnittlige etniske nordmannen enn for en del med minoritetsbakgrunn. – Vi elsker å være sammen, sier Silva-Harper.

Frykt for konsekvenser. En representant for det polske miljøet forteller at flere arbeidsinnvandrere har følt seg presset til å droppe karantene. Andre holder tilbake informasjon for smittesporerne.