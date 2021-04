Nekter å samarbeide etter at koronaskeptiker døde med covid-19: – Dette er smittevernmyndighetenes mareritt

En mann i 60-årene fra Gran er død etter å ha vært smittet av koronavirus. Miljøet han tilhørte samarbeider ikke om smittesporing, og nå er politiet koblet inn.

I Gran kommune er en mann død etter å ha blitt smittet med koronavirus. Kommunen beskriver smittesporingen som svært krevende. Foto: Hans O. Torgersen

9. apr. 2021 08:44 Sist oppdatert nå nettopp

– Dette er smittevernmyndighetenes mareritt. Det er en motkultur som sprer smitte og som ikke samarbeider, understreker kommuneoverlege Are Løken i Gran til avisen Hadeland.

Kommuneoverlegen sier at mannen som døde tirsdag, skal ha hatt betydelige symptomer i to uker før han døde. Koronasmitten ble bekreftet etter at han døde.

– Dette var en lei beskjed å få og våre tanker går nå til de pårørende. Vi blir igjen minnet om hvor farlig viruset kan være og hvor viktig det er at vi holder ut med de strenge tiltakene en stund til, sier Løken i en pressemelding onsdag.

Etter det Aftenposten kjenner til var avdøde en profilert skeptiker av koronaviruset og vaksinemotstander.

60-åringen skal ha hatt arrangementer i hjemmet sitt 26. og 27. mars. Ifølge kommuneoverlegen deltok ca. 20 personer på arrangementene.

På dette tidspunktet var Gran kommune underlagt tiltaksnivå A, med forbud mot private arrangementer. Kommunen vurderer derfor å anmelde arrangementet til politiet.

– Vi er fortsatt i tenkeboksen, men er i tett dialog med politiet og jurister i Helsedirektoratet. Deltagelse på arrangementet var uansett ulovlig, sier Løken til Aftenposten.

Politiet har også opprettet en rutinemessig undersøkelsessak i forbindelse med dødsfallet til mannen i 60-årene. Det opplyser lensmann på Hadeland, Geir Hermansen, til VG.

Koronafornektere

Kommuneoverlegene i både Gran og Jevnaker fortviler over det de beskriver som et ekstremt krevende smittesporingsarbeid. Kommuneoverlege Marthe Bergli i Jevnaker sier nærkontakter har gitt smittesporerne feilaktige opplysninger i saken.

– Vi får ikke opplyst om hvem som har vært nærkontakter med hvem, og i ettertid viser det seg at vi har fått opplysninger som ikke stemmer, sier hun til avisen Hadeland.

Hun sier det i denne sammenhengen knytter seg til personer som fornekter at korona finnes.

– Vi er redde for at koronafornektere gjør at vi har omfattende villsmitte. Frykten er at de ikke tester seg, kanskje er asymptomatiske, og smitter videre, sier Bergli.

Ber alle teste seg

Gran kommune ber på sine nettsider alle som var på arrangementet hos avdøde helgen før påske om å teste seg.

– Gran kommune er blitt kjent med at det ble avholdt to arrangementer, fredag 26. og lørdag 27. mars, på mannens eiendom. Vi vet ikke hvor mange og hvem som har deltatt på arrangementet, men ber deltagerne om å ta en koronatest så snart som mulig, skriver kommunen torsdag kveld.

Alle arrangementer er forbudt i kommunen, men ifølge NRK skal det ha vært opp mot 20 deltagere til stede.

På avdødes nettsider går det frem at han har avholdt flere arrangementer på gården sin. I slutten av mars var temaet Trump og hvem som styrer i USA. På ettårsdagen for nedstengingen av Norge, 12. mars i år, var temaene koronatiltak og maktmisbruk.