Dette er de uløste drapene i Norge

Politiets åstedsgranskere leter etter tekniske bevis på funnstedet der liket av Tina Jørgensen ble oppdaget i 2000.

På tross av langvarig og omfattende etterforskning er det mange uløste drap i Norge. Dette er noen av sakene som fortsatt er uoppklarte.

Birgitte Tengs: Den 6. mai 1995 ble liket av Birgitte Tengs funnet i et buskas like ved en vei noen hundre meter fra hennes hjem på Karmøy. Den 17 år gamle jenta hadde blitt voldtatt og drept natten før. Den siste sikre observasjonen av Birgitte var gjort 00.08 kvelden før.

Først etter to år ble hennes da 19 år gamle fetter siktet for gjerningen. Først nektet han for drapet, men senere tilsto han å ha utført handlingene han var siktet for. Senere hevdet han at tilståelsen var falsk, og presset frem gjennom politiavhør. Fetteren ble siden frikjent for drapet.

SPECIAL ARKIV-breddehøy_geiranger.jpg

Trude Espås: 8. August 1996 forsvant 20 år gamle Trude Espås i Geiranger. Hun hadde tidligere på dagen blitt observert på et utsiktspunkt utenfor byen.

Det ble satt i gang en omfattende leteaksjon, som elleve dager senere resulterte i funnet av Trude i en steinur. Hun var blitt voldtatt og kvalt. På daværende tidspunkt var det omtrent 5000 mennesker i Geiranger. Over 90 prosent av disse var turister.

Etterforskningen av drapet er en av de mest omfattende etterforskningene gjennomført i Norge. 3062 vitner fra 37 forskjellige land ble avhørt. Ingen er blitt formelt siktet for drapet.

sp1762ef_doc6mag91e6y3473jk62hd-RQRt9verxt.jpg

Tina Jørgensen: Tina forsvant på vei hjem fra Stavanger sentrum 24. september 2000. Hun ble ikke funnet før 26. oktober, til tross for omfattende søk etter 20-åringen. Liket ble funnet ved en kum ved Bore Kirke i Klepp. Tina ble drept ved stump vold.

Politiets teori er at Tina ble drept samme natt hun forsvant. Tinas kjæreste var siktet i saken, men siktelsen ble senere henlagt.

Les også: Mann siktet for drapet på Birgitte Tengs. Mistenkes også for å ha drept Tina Jørgensen.

Nå er en 36-åring, som ikke tidligere har vært involvert i saken, siktet for drap eller medvirkning til drap. ble tiltalt for drapet i 2001. Kjæresten hevdet han var uskyldig, og i 2002 ble siktelsen henlagt.

SAVNET -A-løpet-stor-dung.jpg

Dung Tran Larsen: Dung ble aldri funnet. Fem dager før man fant siste livstegn i 2007 fødte Dung (22) en datter. Den 22 år gamle kvinnen fra Vietnam kom til Norge i 2004 for å gifte seg.

Politiet har ikke kunnet bevise at Dung er død. Etterforskningen ble først satt i gang flere uker etter forsvinningen. Ektemannen påsto hun var deprimert og forsvant.

Politiet har ikke kunnet finne livstegn fra Dung siden 23. juni 2007. Ektemannen gikk til politiet og meldte fra om forsvinningen den 20. juli. I august ble ektemannen, svigerforeldrene og svigerbroren til Dung pågrepet for drapet. Saken ble henlagt høsten 2009, og saken har fortsatt status som uoppklart.

monika-cZtUec08tP.jpg

Monika Sviglinskaja: Den 8 år gamle litauiske jenta ble funnet død i sitt eget hjem på Sotra i 2011. Politiet opererte først under antagelsen av at Monika hadde tatt sitt eget liv, og henla dermed saken.

I 2014 gjenopptok Hordalandspolitiet etterforskningen. Morens tidligere samboer er siktet for drapet på Monika.

