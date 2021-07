Widar Sørtømme vil kjøpe nytt dekk til sykkelen sin. Det er lettere sagt enn gjort. Butikkene sliter med å få inn nok sykler og sykkeldeler. – Verdensmarkedet skriker etter sykler, forteller Reidar Hellehaugen hos Oslo Sportslager. Norge Butikker Er du på jakt etter ny sykkel? Da sliter du.

Butikker får ikke inn nok sykler, og prisene øker. – Det er fare for at det blir et vedvarende problem, sier Reidar Hellehaugen hos Oslo Sportslager.

Nå nettopp

– Da er du dagens heldigste mann, for nå har jeg ikke flere, sier Jan Christian Kaltenborn, butikkmedarbeider i Oslo Sportslager. Han fisker frem et svart sykkeldekk fra en kasse.

Widar Sørtømme har allerede vært i en annen butikk på jakt etter et nytt dekk til sykkelen sin.